(AGENPARL) – ven 21 febbraio 2025 GIUSTIZIA: DI BIASE (PD), GRAVISSIMO CHIUDERE L’ICAM DI LAURO

“Gravissima la decisione di chiudere l’istituto a custodia attenuata per le detenuti madri di Lauro in Campania. La notizia, resa nota dal Garante dei diritti dei detenuti per la Campania, Samuele Ciambriello, è gravissima perché si tratta dell’unico Icam del sud Italia. In che modo sarà possibile garantire la continuità territoriale ed affettiva senza istituti?”. Lo dichiara la deputata del Partito Democratico Michela Di Biase, componente della commissione Giustizia. “Questo Governo – prosegue la deputata Pd – prima manda i bambini in carcere, con il ddl sicurezza, e poi chiude gli Icam. È un attacco al principio dell’interesse superiore dei minori. C’è preoccupazione per un sistema della giustizia minorile sempre più fragile e penalizzato. È per questo – annuncia Di Biase – che depositerò un’interrogazione urgente al Ministro Nordio. Dal Garante Ciambriello abbiamo appreso che la decisione di chiudere l’Icam di Lauro avrà conseguenze sul percorso scolastico dei tre minori che oggi vivono nella struttura, oltre alle conseguenze sul reinserimento sociale delle madri. Una decisione che non comprendiamo – conclude la deputata Di Biase – e su cui serve fare immediata chiarezza”.

