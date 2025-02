Comunicato – Convocato il Consiglio comunale di Alba giovedì 27 febbraio ore 15:00.

(AGENPARL) - Roma, 21 Febbraio 2025

venerdì 21 febbraio 2025

Convocato il Consiglio comunale di Alba

Giovedì 27 febbraio 2025 ore 15:00

Il Presidente Maurizio Marello ha convocato il Consiglio comunale di Alba

giovedì 27 febbraio 2025, alle ore 15:00, nella sala consiliare “Teodoro Bubbio”

del palazzo comunale.

La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sul canale “Città di Alba” della

piattaforma YouTube.

ORDINE DEL GIORNO

Commemorazione del dottor Pier Giorgio Verri.

Comunicazioni del Presidente del Consiglio comunale e del Sindaco.

Interrogazioni ed interpellanze.

Approvazione verbali della seduta consiliare del 28/11/2024, del 20/12/2024 e del

10/01/2025.

Proposte di deliberazione che si sottopongono all’approvazione del Consiglio comunale:

RELAZIONE DELL’ASSESSORE ALLA PROGRAMMAZIONE E AL BILANCIO:

Prima variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2025-2027 e conseguente

aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2025-2029, relativo alla sezione

strategica 2025-2029 ed alla sezione operativa 2025-2027.

Aggiornamento n. 1 – Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2025/2027, ai sensi

dell’art. 37 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. Approvazione.

RELAZIONE DELL’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI:

D.Lgs. 36/2023 – “Programma triennale 2025-2027” ed “Elenco annuale 2025” dei Lavori

pubblici. Approvazione modifica al Programma triennale n. 1.

PR-FESR 2021/2027 Obiettivo di Policy 2 – Priorità III – Obiettivo specifico RS02.8.

Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso

un’economia a zero emissioni nette di carbonio.

Azione III.2viii.1 Promuovere la mobilità ciclistica.

Bando “PieMonta in bici: Interventi infrastrutturali strategici di mobilità ciclistica nelle aree dei

siti Unesco (Residenze Sabaude e Langhe, Roero e Monferrato) e del Lago Maggiore”.

Intervento denominato “Percorso Ciclabile Alba-Canelli” e approvazione bozza di convenzione.

RELAZIONE DELL’ASSESSORE AI SERVIZI DEMOGRAFICI:

Regolamento di Toponomastica, della numerazione civica e della numerazione interna –

Approvazione.

Adesione quota ordinaria (ex quota “E”)- Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e

d’Anagrafe (A.N.U.S.C.A).

RELAZIONE DELL’ASSESSORE ALLA CULTURA:

Art. 194, comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – Riconoscimento di legittimità di

debito fuori bilancio di Euro 1.590,04 IVA compresa, a favore della Società Italiana degli Autori

ed Editori – SIAE.

RELAZIONE DELL’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI E FAMILIARI :

Consulta del Volontariato della Città di Alba. – Modifica di Statuto e Regolamento.

Approvazione.

Consulta comunale delle Famiglie. – Modifiche e integrazioni Statuto.

RELAZIONE DEL SINDACO, ASSESSORE AGLI AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI:

Convenzione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) tra i Comuni di Alba – Barbaresco –

Castagnito – Castellinaldo – Corneliano d’Alba – Govone – Guarene – Magliano Alfieri – Mango –

Montaldo Roero – Montelupo Albese – Neive – Neviglie – Pocapaglia – Priocca – Rodello -Roddi –

S. Stefano Roero – Treiso – Verduno. Approvazione.

RELAZIONE DEL SINDACO, ASSESSORE ALL’URBANISTICA:

Modificazione n. 13 al P.R.G. vigente ai sensi dell’art. 17, comma 12, lettera b), della L.R.P.

56/77 e s.m.i. per la riperimetrazione delle aree destinate ad infrastruttura stradale (rotatoria)

in prossimità della zona Bp1 di Strada Tagliata.

Modificazione n. 14 al P.R.G. vigente ai sensi dell’art. 17, comma 12, lettera a), della L.R.P.