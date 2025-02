(AGENPARL) - Roma, 20 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 20 febbraio 2025 Zls Toscana: Pd, imprese umiliate, oltre il danno la beffa

“Per colpa dei ritardi del Governo Meloni le imprese della Zls della Toscana non potranno accedere alle risorse previste dalla legge. La destra ha finalmente ammesso che la Zona Logistica Speciale non era stata attivata lo scorso anno, come ha ripetuto falsamente per mesi, ma soltanto da poche settimane: quando quindi i finanziamenti stanziati erano già stati opzionati dalle aziende delle altre Regioni, dove le Zls sono vigenti da anni. Ma oltre il danno anche la beffa: perché il governo al Senato, con il Milleproroghe, ha allungato i tempi per fare le domande di accesso ai benefici senza però aumentare le risorse. E’ semplicemente vergognoso come questa destra dica falsità e speculi sulla pelle di migliaia di imprenditori in buona fede”. è quanto dichiara il capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio Marco Simiani sul voto compatto della maggioranza che ha respinto un suo ordine del giorno al Decreto Proroga Termini (sottoscritto anche da Emiliano Fossi, Simona Bonafè, Federico Gianassi, Arturo Scotto, Laura Boldrini, Christian Di Sanzo, Marco Furfaro) che avrebbe rifinanziato il fondo per i benefici alle imprese presenti nella Zls della Toscana.

Roma, 20 febbraio 2025

Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Camera dei Deputati

per approfondimenti consultare il nostro sito: http://www.deputatipd.it