Prevenzione della legionella, il Comune ha riunito i balneari e l’Asl

il Comune ha riunito i balneari e l’Asl

Fornite indicazioni sugli interventi da svolgere prima dell’inizio della prossima stagione balneare

Livorno, 20 febbraio 2025 – Il Comune ha riunito questa mattina in Sala Consiliare i concessionari degli stabilimenti balneari e l’Asl per un confronto e un approfondimento in vista dell’approssimarsi della stagione balneare 2025 e considerate le problematiche emerse riguardo alla questione del batterio della Legionella nell’estate scorsa.

Presenti l’assessora al Demanio Marittimo Viola Ferroni, i funzionari e tecnici dell’Ufficio Transizione Ecologica del Comune di Livorno e il dott. Aleardo Pasellini del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL Toscana Nord-Ovest.

Quest’ultimo nel corso del suo intervento ha fornito dettagliate informazioni sulla legionella fornendo ai concessionari degli stabilimenti balneari le opportune indicazioni sulle necessarie attività ed interventi da svolgere prima dell’inizio della prossima stagione balneare.

L’incontro è stato largamente partecipato dai gestori degli stabilimenti balneari ed è stata apprezzata la sinergia con Comune ed Asl al fine di evitare il proliferarsi del batterio, con i conseguenti disagi da parte degli stabilimenti balneari e dei loro frequentatori.

L’assessora Ferroni ha approfittato dell’occasione per rimarcare “l’importanza di momenti di confronto come quello del tavolo Bolkenstein che fin dalla sua costituzione ha fornito supporto e collaborazione tra imprese, circoli nautici, associazioni di categoria e amministrazione”.

