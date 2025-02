MIMIT, il ministro Urso domani a Trento inaugura la Casa del Made in Italy

(AGENPARL) - Roma, 20 Febbraio 2025

Domani, venerdì 21 febbraio, alle ore 14.30, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, inaugurerà la Casa del Made in Italy di Trento, situata in via Giovanni Battista Trener, 7.

Le Case del Made in Italy, nuovi presidi territoriali istituiti nell’ambito della recente riorganizzazione del Mimit, nascono con l’obiettivo di rafforzare il legame tra i territori e le direzioni generali del Dicastero, offrendo alle imprese e ai cittadini informazioni, assistenza e opportunità di investimento per favorire la crescita del tessuto produttivo locale.