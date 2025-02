L’Aperossa torna a Euroma2 con nuove storie (22 e 23 febbraio 2025 – ore 14 / 18)

(AGENPARL) - Roma, 20 Febbraio 2025

L'Aperossa riaccende la fantasia di bambine e bambini con due giorni di storie e letture al Centro Commerciale Euroma2

Sabato 22 e domenica 22 febbraio 2025

Dalle ore 14:00 alle 18:00

Centro commerciale Euroma2Viale dell’Oceano Pacifico, 83 – 00144

ROMA

Programma:14:00 Storie di Famiglia e di case14:30 Viaggiare con i libri 15:00 Storie di neve15:30 Libri di animali selvaggi16:00 Storie di amici e nemici16:30 Libri gentili e felici 17:00 Storie in rima17:30 Libri senza una rotella

Ingresso libero a tutti

Da anni, L’Aperossa attraversa le periferie romane come una piccola, instancabile portatrice di cultura, avvicinando adulti, bambine e bambini al piacere della lettura, del cinema e della musica. Questa speciale bibliomediateca itinerante, promossa dall’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico ETS, torna anche quest’anno per regalare momenti di scoperta e condivisione, inaugurando il suo percorso con due pomeriggi interamente dedicati ai piccoli.

Il primo appuntamento del 2025 si terrà sabato 22 e domenica 23 febbraio presso il Centro Commerciale Euroma2, dove, a partire dalle 14:00, bambine e bambini potranno immergersi in un viaggio attraverso le storie, lasciandosi trasportare dalla magia della lettura ad alta voce. Il pomeriggio prenderà il via con racconti di famiglia e di case, per poi proseguire con avventure dedicate ai viaggi e al piacere di scoprire mondi lontani tra le pagine dei libri. Non mancheranno storie ispirate alla neve e al fascino dell’inverno, seguite da racconti sugli animali selvaggi e sulle loro incredibili imprese. L’attenzione si sposterà poi sulle dinamiche dell’amicizia e sulle piccole rivalità che arricchiscono la crescita di ogni bambino, per approdare a letture dal tono gentile e positivo, capaci di trasmettere messaggi di armonia e serenità. Sul finire del pomeriggio, spazio alla musicalità delle storie in rima e a libri che giocano con la fantasia e l’assurdo, perfetti per divertire e sorprendere.

Ogni libro estratto da L’Aperossa prenderà vita attraverso la narrazione, trasformando l’ascolto in un’esperienza coinvolgente e immersiva, dove le parole si animano e diventano occasione di incontro e scoperta. Un’opportunità per trascorrere del tempo insieme e lasciarsi trasportare dalla forza delle storie, riscoprendo il piacere della lettura condivisa in un’atmosfera accogliente e inclusiva.

ARCHIVIO AUDIOVISIVO DEL MOVIMENTO OPERAIO E DEMOCRATICO ETS

Sito web: aamod.it

Ufficio stampa AAMOD: Elisabetta Castiglioni