COMUNICATO STAMPA – Progetto di Public Engagement CUBITO – ComUnità BIellese e università di TOrino a Città Studi Biella

dal trasferimento di conoscenza alla mutualità sistemica

Le imprese nella filiera della plastica:

aspetti normativi e prospettive per un’economia circolare

27/02/2025 • CITTÀ STUDI BIELLA

Auditorium – C.so Pella, 2b

PROGRAMMA

h 9.45 – Accoglienza e registrazione

h 10.00 – Saluti istituzionali

Ing. Ermanno Rondi, Presidente Città Studi

On. Dott. Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica

Dott.ssa Elena Maggioni, Vice Presidente UIB Transizione Ambientale e Obiettivi ESG

Apertura dei lavori

Moderatrice:

Prof.ssa Laura Broccardo, Vice Direttrice alla Didattica – Dipartimento Management UNITO

h 10.15 – Introduzione al tema: nuova normativa sull’economia circolare

Prof. Avv. Luca Boggio, Docente Dipartimento Management UNITO

h 10.35 – Report sulla Sostenibilità & ESG: strumenti per le imprese

Prof.ssa Simona Fiandrino, Docente Dipartimento Management UNITO

h 10.55 – La tematica delle frodi carosello legate alla compravendita della plastica

Prof. Dott. Mario Rovetti, Docente Dipartimento Management UNITO

h 11.15 – La filiera della plastica nella Provincia di Biella

Geom. Natalino Zanin, Responsabile Settore Tecnico COSRAB

h 11.30 – Coffee Break

h 11.45 – Tavola rotonda con l’intervento delle aziende

Moderatrice:

Dott.ssa Silvia Berra, Responsabile Ambiente Sicurezza Sostenibilità UIB

Sergio Barberis Canonico

Stefano Benini

Eugenia Cantignano

Matteo Cerreia Vioglio

Stefano Lorenzon

Stefano Porta

Pratrivero SpA

A2A Ambiente SpA

SEAB Biella SpA

Bottega Verde Srl

CCH CircularPET Srl

Lauretana SpA

