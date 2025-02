[Comune Palermo] Mobilità. “La 100 km del Parco della Favorita”. Chiusura transito veicolare

(AGENPARL) - Roma, 20 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 20 febbraio 2025 ORDINANZA N° 230 del 19/02/2025

E.Q. Responsabile Interventi Operativi e Gestionali della Mobilità Urbana: Arch. Francesco Palazzo

f.to Responsabile del procedimento: Imp. Tecnico COIME Miranda geom. Antonino

OGGETTO: Limitazione della circolazione veicolare in alcune vie e piazze cittadine per lo

svolgimento di una manifestazione ciclistica denominata “La 100 Km del Parco della Favorita” per il 23

febbraio 2025.

Il Responsabile E.Q.

VISTA la nota di richiesta A.S.D. Ciclotour, assunta al prot. n. Protocollo AREG/2025/171244

18/02/2025, con la quale si chiede la chiusura al transito di Viale Diana e Viale Ercole all’interno del

Parco della Favorita;

CONSIDERATO che con mail del 18/02/2025 gli Assessori allo Sport e al Traffico hanno rilasciato i

propri Nulla Osta di competenza per la realizzazione dell’evento sportivo;

VISTI gli artt. 5 (“Regolamentazione della Circolazione in generale”) comma 3, l’art. 6

(“Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati”) e l’art. 7 (“Regolamentazione della

norme sulla disciplina della circolazione stradale, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le

norme del Regolamento di esecuzione, del predetto Decreto Legislativo, approvato con D.P.R. n. 495 del

modificazioni;

CONSIDERATO che nella suddetta richiesta, dell’Associazione”, viene riportato sia il “Piano di

Sicurezza” che il “Piano Sanitario” e che, inoltre, la stessa Società organizzatrice dichiara di “esonerare

tutti gli Enti e i Servizi in indirizzo da ogni responsabilità per tutto quanto possa accadere durante la

manifestazione assumendosi tutti gli oneri, di natura penale, civile ed economica”;

CONSIDERATO che ai fini della sicurezza dei partecipanti alla manifestazione sportiva (ed anche del

pubblico) e per il regolare svolgimento della stessa, occorre inibire temporaneamente la sosta ed il

transito veicolare e pedonale nelle strade (o nei tratti di strada) interessate dalla stessa manifestazione;

CONSIDERATO che – secondo la definizione di cui all’art. 3 del N.C.d.S. – la “sede stradale”

comprende “la carreggiata e le fasce di pertinenza” (incluso, quindi, i marciapiedi);

CONSIDERATO che – secondo la definizione riportata nelle “Norme funzionali e geometriche per la

costruzione delle strade” allegate al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Prot. n.

6792, del 5 novembre 2001 – la “piattaforma stradale” comprende, tra l’altro, le fasce di sosta laterali, ma

non include i marciapiedi;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno no 300/A/26784/116/1

e n° 300/A/1/43384/116/1 del 17 Giugno 2003, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di

gara in cui si svolgerà la manifestazione ciclistica;

RITENUTO che necessita adottare tutte le precauzioni mirate alla salvaguardia della pubblica

incolumità;

RITENUTO che il pubblico dovrà prendere posto sui marciapiedi (eccetto su quei marciapiedi in cui è

stato disposto – con la presente Ordinanza – il divieto di transito ai pedoni), senza mai interferire con la

“piattaforma stradale” del circuito di gara;

RITENUTO necessario, al fine di tutelare l’incolumità pubblica (in particolare quella degli spettatori),

inibire il transito pedonale su alcuni tratti di marciapiede – delle strade ove è stata disposta, con la

presente Ordinanza, la chiusura temporanea al transito veicolare – che presentano notevoli sollevamenti e

dissesti tali da rendere eccessivamente pericoloso il loro percorso;

RITENUTO necessario – al fine di tutelare l’incolumità pubblica e nel contempo consentire lo

svolgimento della manifestazione sportiva – inibire temporaneamente la sosta e la circolazione veicolare e

pedonale (nelle “piattaforme stradali” delle vie interessate) al fine di consentire un corretto svolgimento

della manifestazione;

Segue O.D. 230 del 19/02/2025

RITENUTO opportuno, quindi, regolamentare temporaneamente la “circolazione” veicolare e pedonale

e la sosta, nelle vie cittadine, come di seguito indicato al fine di tutelare la pubblica incolumità;

Propone

PROVVEDIMENTO VALIDO GIORNO 23 febbraio 2025:

Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, e chiusura al transito veicolare, dalle ore

8.30 alle ore 13.30 e comunque sino al termine della manifestazione, eccetto le biciclette dei ciclisti

partecipanti alla gara, i veicoli della “scorta tecnica staffetta” effettuata da personale dell’Organizzazione

munito di apposita abilitazione ed il personale addetto alla vigilanza autorizzato dall’Organizzazione,

facenti parte del circuito di gara, lungo il percorso sotto descritto:

Via c.d. Case Rocca Intero Tratto tra Viale Ercole e Viale del Fante;

Viale Diana Tratto compreso tra la stradella di collegamento tra i viali Diana e Ercole (altezza c.detto

Piazzale dei Matrimoni) e Viale Margherita di Savoia;

Viale Ercole Intero tratto;

All’interno del Parco della Favorita Tratto compreso tra la fontana d’Ercole ed il viale Duca degli

Abruzzi;

Viale Regina Di Savoia Nel tratto compreso tra Via Mater Dolorosa e la tenuta Real Favorita/Cancello

Giusino;

Via Paolo Giaccone e Via Sebastiano Bosio

 Strade senza uscita alla sbocco sul Viale Margherita di Savoia (escluso i residenti).

 Senso Unico nel senso e nel tratto tra l’ingresso di Viale Diana e Via Martin Luter King (escluso

i residenti e coloro i quali sono diretti alla Struttura Equestre).

Il Responsabile E.Q.

Arch.Firmato

F. Palazzo

Francesco Palazzo

Data: 19/02/2025

09:44:51 CET

IL DIRIGENTE

– vista e condivisa la superiore proposta

– vista la L. 241/1990 e, s.m.i.

– vista la L.R. 7/2019 e, s.m.i.

ORDINA

PROVVEDIMENTO VALIDO GIORNO 23 Febbraio 2025:

Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, e chiusura al transito veicolare,

dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e comunque sino al termine della manifestazione, eccetto le

biciclette dei ciclisti partecipanti alla gara, i veicoli della “scorta tecnica staffetta” effettuata da

personale dell’Organizzazione munito di apposita abilitazione ed il personale addetto alla

vigilanza autorizzato dall’Organizzazione, facenti parte del circuito di gara, lungo il percorso

sotto descritto:

Via c.d. Case Rocca

 Intero Tratto tra Viale Ercole e Viale del Fante;

Viale Diana

 Tratto compreso tra la stradella di collegamento tra i viali Diana e Ercole (altezza c.detto

Piazzale dei Matrimoni) e Viale Margherita di Savoia;

Segue O.D. 230 del 19/02/2025

Viale Ercole

 Intero tratto;

All’interno del Parco della Favorita

 Tratto compreso tra la fontana d’Ercole ed il viale Duca degli Abruzzi;

Viale Regina Di Savoia

 Nel tratto compreso tra Via Mater Dolorosa e la tenuta Real Favorita/Cancello

Giusino;

Via Paolo Giaccone e Via Sebastiano Bosio

 Strade senza uscita alla sbocco sul Viale Margherita di Savoia (escluso i residenti).

 Senso Unico nel senso e nel tratto tra l’ingresso di Viale Diana e Via Martin Luter King

(escluso i residenti e coloro i quali sono diretti alla Struttura Equestre);

La presente è valida se i Rangers D’Italia della Riserva Naturale Orientata Monte

Pellegrino rilasciano il Nulla Osta di Competenza;

L’organizzazione provvederà a contattare In ordine alle attività richieste da effettuare, di

competenza della Polizia Municipale, per quantificare i corrispettivi dei servizi richiesti, ai sensi del

regolamento sui servizi resi a pagamento dalla Polizia Municipale in favore di terzi, giusta D.C.C.

N. 58 DEL 02/05/2023,

Sulle tutte le soglie ad intersezione aggettanti al percorso ciclistico tra le strade transitabili, site in

prossimità dell’area chiusa al traffico – più precisamente, su quelle soglie più vicine alla suddetta

area e/o in corrispondenza alla stessa – dovrà essere collocata la segnaletica (verticale temporanea

mobile) di preavviso delle chiusure al transito veicolare (di cui al presente provvedimento):

Tutte le suddette soglie delle intersezioni (sopra indicate) dovranno essere costantemente presidiate dal

personale autorizzato dall’Organizzazione (addetto alla vigilanza) eventualmente, coadiuvato da

personale di cui all’ art. 12 del Nuovo Codice della Strada (N.C.d.S.);

Inoltre, anche tutti i varchi di accesso che immettono direttamente all’area chiusa al transito veicolare,

dovranno essere costantemente presidiati dal personale autorizzato dall’Organizzazione (addetto alla

vigilanza) eventualmente, coadiuvato da personale di cui all’ art. 12 del Nuovo Codice della Strada

(N.C.d.S.);

Collocazione della seguente, altra, segnaletica verticale temporanea mobile:

– “strada senza uscita” in tutte le strade o tratti di esse, presegnalate a monte, che sboccano (o si

intersecano) sulle vie, chiuse al transito veicolare secondo il presente provvedimento;

– segnaletica di preavviso (con eventuale deviazione a monte) delle chiusure al transito veicolare (di

cui al presente provvedimento), da collocare nelle traverse (di cui ne sono state, sopra, indicate alcune)

transitabili site in prossimità dell’area chiusa al traffico ovvero nei siti più opportuni, al fine di dare la

possibilità ai conducenti dei veicoli di intraprendere itinerari alternativi;

– apposita segnaletica stradale atta ad indicare l’itinerario alternativo da intraprendere, da

posizionare su tutte le strade transitabili site in prossimità dell’area chiusa al traffico ovvero nei siti

ritenuti più opportuni, in modo tale che gli utenti dei veicoli possano decidere, per tempo, la strada da

imboccare;

– tali siti, di collocazione dei suddetti segnali, dovranno essere presidiati dal personale

dell’organizzazione in modo tale da fornire ai conducenti dei veicoli le opportune indicazioni sugli

itinerari alternativi (individuati dagli stessi organizzatori).

Dal superiore provvedimento sono esclusi i veicoli delle Forze dell’Ordine, di Soccorso in

emergenza e di pronto intervento (antincendio, pronto soccorso, ecc.), i mezzi di servizio della

Protezione Civile ed i veicoli dell’Organizzazione (“scorta tecnica”, di soccorso ai partecipanti alla gara,

ecc.).

Le norme di cui sopra saranno portate a conoscenza della cittadinanza a mezzo dei prescritti segnali

stradali collocati a cura e spese degli Organizzatori.

Gli Organizzatori, della manifestazione di cui all’oggetto, provvederanno – a propria cura e spese – alla

collocazione della segnaletica stradale temporanea mobile in conformità a quanto disposto dal

presente provvedimento e secondo le norme vigenti ed al transennamento (con transenne omologate e

segnalate) di tutta la perimetrazione dell’area delle strade (o tratti di esse) chiuse al transito

Segue O.D. 230 del 19/02/2025

veicolare. Tutti i Divieti di sosta dovranno essere resi noti non meno di quarantotto ore prima della

loro entrata in vigore.

E’ posto a carico degli organizzatori della manifestazione sportiva l’onere di dare idoneo preventivo

avviso al pubblico della chiusura temporanea al transito (di cui al presente provvedimento) e dei relativi

orari (con la collocazione di idonea segnaletica temporanea mobile), e quali saranno i percorsi alternativi,

attraverso anche eventuali comunicazioni stampa.

– Gli Organizzatori provvederanno, inoltre, al transennamento di tutti i varchi di accesso alle

strade (o tratti di esse) precluse al transito veicolare (col presente provvedimento) e avranno anche

l’onere di PRESIDIARE, CON PERSONALE PROPRIO E QUALIFICATO, TUTTI I SUDDETTI

VARCHI D’ACCESSO ALLE STRADE CHIUSE AL TRANSITO E LE INTERSEZIONI

STRADALI CHE INTERESSANO LA SUDDETTA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE,

adottando ogni misura finalizzata alla salvaguardia della pubblica incolumità, osservando tutte le

disposizioni di legge, i regolamenti e le prescrizioni tecniche riguardanti le manifestazioni sportive

su strada, eventualmente coadiuvato dal personale di cui all’art. 12 del N.C.d.S.

Tutte le postazioni critiche limitrofe al percorso di gara nonché lungo lo stesso percorso – dovranno

essere presidiate dal personale autorizzato dall’Organizzazione (addetto alla vigilanza)

eventualmente, coadiuvato da personale di cui all’ art. 12 del Nuovo Codice della Strada (N.C.d.S.).

Il personale dell’Organizzazione, tra l’altro, ha l’obbligo di non fare attraversare le strade (o tratti di

esse), facenti parte del percorso di gara, a conducenti di veicoli.

Il personale dell’organizzazione addetto alla vigilanza, che affiancherà il personale di cui all’art. 12 del

N.C.D.S., dovrà essere munito di apposito contrassegno identificativo e di presidi ad alta visibilità (che

ne garantiscano la sicurezza e l ‘immediata individuazione) conformi alle disposizioni di cui al D.M. 9

giugno 1995 o alla norma UNI EN 471, e dovrà fare uso delle apposite “palette” (fig. II. 403 reg.). È

comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme specifiche di settore riguardanti la sicurezza degli

operatori. (D.Lgs. 626/94, D.Lgs. 494/96 ss.mm.ii.)

Il personale dell’Organizzazione, munito di apposita abilitazione, dovrà effettuare idoneo servizio di

“scorta tecnica” (secondo i criteri indicati dal relativo disciplinare), che – se necessario – sarà coadiuvato

da scorta della Polizia Municipale.

IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE PROVVEDERÀ AD ADOTTARE, PER

PARTICOLARI ESIGENZE DI SICUREZZA, OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO E

ACCORGIMENTO (non previsto nella presente Ordinanza) DI CARATTERE CONTINGENTE

RITENUTO NECESSARIO PER LA DISCIPLINA E LA SICUREZZA DELLA

CIRCOLAZIONE.

Gli Organizzatori, inoltre, avranno l’onere di garantire la sicurezza del pubblico presente alla

manifestazione.

Il pubblico dovrà prendere posto sui marciapiedi (eccetto su quei marciapiedi, dei tratti di strade, in cui è

stato disposto – con la presente Ordinanza – il divieto di transito ai pedoni), senza mai interferire con la

“piattaforma stradale” del circuito di gara. Soltanto il personale autorizzato dall’Organizzazione (addetto

alla vigilanza) eventualmente, coadiuvato da personale di cui all’ art. 12 del Nuovo Codice della Strada

(N.C.d.S.) avrà facoltà di autorizzare o meno i pedoni che necessitano – per particolari esigenze – di

attraversare (da un marciapiede all’altro) la carreggiata, relativa al percorso di gara, chiusa al transito

veicolare e pedonale, soltanto sotto la stretta sorveglianza dello stesso personale, e soltanto nel momento

ritenuto più opportuno (in cui non vi è alcun pericolo) ovvero quando non vi è passaggio di alcun ciclista

o veicoli autorizzati e quando, questi, si trovino a debita distanza dal punto di attraversamento.

Inoltre, soltanto il personale autorizzato dall’Organizzazione (addetto alla vigilanza) eventualmente,

coadiuvato da personale di cui all’ art. 12 del Nuovo Codice della Strada (N.C.d.S.) che presiederà i

varchi d’accesso alle strade, del circuito di gara, chiuse al transito veicolare (di cui ne sono stati, sopra,

indicati alcuni), avrà facoltà di autorizzare o meno i conducenti dei veicoli di residenti e/o titolari di

attività (provenienti da strade che intersecano lo stesso circuito) che necessitano – per particolari esigenze

– di attraversare la strada facente parte del circuito di gara, sotto stretta sorveglianza dello stesso

personale e, transitando a passo d’uomo, e soltanto nel momento ritenuto più opportuno, in cui non vi è

alcun pericolo, ovvero quando non vi è passaggio di alcun ciclista e veicoli autorizzati e quando, questi,

si trovino a debita distanza dal punto di attraversamento.

Infine, nei limiti del possibile ed ove non vi sia assolutamente alcun pericolo, soltanto il personale

autorizzato dall’Organizzazione (addetto alla vigilanza) eventualmente, coadiuvato da personale di cui

all’ art. 12 del Nuovo Codice della Strada (N.C.d.S.), avrà facoltà di autorizzare o meno i conducenti di

veicoli titolari dei passi carrabili (regolarmente autorizzati), dislocati lungo il circuito di gara, che

necessitano – per particolari esigenze – di uscire (o entrare) dagli stessi, ma sotto stretta sorveglianza dello

Segue O.D. 230 del 19/02/2025

stesso personale e, transitando a passo d’uomo soltanto nel momento ritenuto più opportuno, in cui non vi

è alcun pericolo, ovvero quando non vi è passaggio di alcun ciclista e veicoli autorizzati e quando, questi,

si trovino a debita distanza dal punto di uscita del veicolo dal passo carrabile.

Gli Organizzatori della manifestazione sportiva hanno l’obbligo di assicurare una costante

assistenza sanitaria, con la presenza (in opportuni punti strategici del percorso) di adeguato numero di

ambulanze e di medici.

L’organizzazione si farà carico di fare sgomberare (ovvero, di far dismettere), da tutta la sede stradale,

ogni cosa che può essere di ostacolo, impedimento o pericolo per i concorrenti (o per gli, eventuali,

spettatori), eventualmente dislocati lungo il circuito di gara, in modo tale che le strade (o tratti di esse),

facenti parte del circuito di gara, siano completamente libere – durante lo svolgersi della gara (e fino a

termine della stessa) – da ogni genere di ostacolo fisso o mobile. A fine gara, allo stesso modo,

l’organizzazione si farà carico di ripristinare perfettamente lo stato dei luoghi.

Prima dell’inizio della gara, sia l’Organizzazione che eventuali organi di competenza hanno l’obbligo di

accertare l’assenza di ostacoli fissi o mobili sulla sede stradale delle strade interessate dal circuito di gara,

nonché la sicura percorribilità (per i concorrenti) dei piani viabili, adottando tutte le cautele opportune,

ivi compresa, se necessario, la sospensione immediata della gara.

Lungo tutte le strade (e tratti di esse) dell’itinerario del circuito di gara dovrà realizzarsi un

percorso, libero da qualsiasi ostacolo, dedicato ad eventuali mezzi in emergenza – delle Forze

dell’Ordine, di Soccorso e di pronto intervento – esclusi dal superiore provvedimento; tale percorso

dedicato ai mezzi in emergenza, dovrà svilupparsi in senso longitudinale e rettilineo (ove possibile) da

una estremità all’altra di tutto il circuito di gara (chiuso al traffico) e dovrà avere una larghezza di almeno

m 3,00; infine il suddetto percorso, dedicato ai mezzi in emergenza, dovrà avere dei rami di collegamento

con le traverse (che si affacciano nel suddetto circuito di gara) che formano, ciascuna di esse con lo

stesso percorso, “intersezioni” stradali.

GLI ORGANIZZATORI, IN CASO DI GRAVE NECESSITÀ, DOVRANNO SOSPENDERE LA

GARA PER CONSENTIRE IL PASSAGGIO DEI MEZZI DI SOCCORSO, DELLE FORZE

DELL’ORDINE E DELLA PROTEZIONE CIVILE, VIGILI DEL FUOCO ED ALTRI MEZZI IN

EMERGENZA.

Il presente provvedimento potrà essere modificato, sospeso o revocato in qualsiasi momento, per esigenze

di ordine pubblico e di pubblica sicurezza e quanto altro, senza che il richiedente abbia diritto a

compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

OGNI PRECEDENTE DISPOSIZIONE CONTRARIA A QUELLE CONTENUTE NELLA

PRESENTE ORDINANZA DEVE RITENERSI MOMENTANEAMENTE SOSPESA PER IL

PERIODO DI VIGENZA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO.

LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA POTRA’ INIZIARE SOLO QUANDO TUTTE LE

POSTAZIONI CRITICHE, LIMITROFE AL CIRCUITO DI GARA, SARANNO PRESIDIATE

DAL PERSONALE DI CUI ALL’ ART. 12 DEL C.D.S., QUANDO TUTTI I VARCHI DI

ACCESSO ALLE AREE CHIUSE AL TRANSITO VEICOLARE E LE INTERSEZIONI

STRADALI (CHE INTERESSANO LA SUDDETTA CHIUSURA) SARANNO PRESIDIATE DAL

PERSONALE DELL’ORGANIZZAZIONE, QUANDO INOLTRE SARA’ REALIZZATO TUTTO

IL TRANSENNAMENTO E COLLOCATA TUTTA LA SEGNALETICA TEMPORANEA

MOBILE DI CUI AL PRESENTE PROVVEDIMENTO, ED INFINE QUANDO TUTTE LE

STRADE (O TRATTI DI ESSE) CHIUSE AL TRANSITO VEICOLARE SARANNO

COMPLETAMENTE SGOMBERE DI VEICOLI E DI OGNI GENERE DI, EVENTUALE,

OSTACOLO FISSO O MOBILE.

Il circuito di gara (ove necessario) dovrà essere transennato almeno un’ora prima della partenza.

Resta a carico degli Organizzatori l’adozione di ogni misura finalizzata alla salvaguardia della

pubblica incolumità.

LA PRESENTE ORDINANZA NON COSTITUISCE AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE

DEL SUOLO PUBBLICO che, eventualmente, dovrà essere rilasciata dal competente “Servizio

Rilascio Concessione Suolo Pubblico e Pubblicità”, presso il quale il richiedente provvederà ad

assolvere gli adempimenti amministrativi dovuti e propedeutici allo svolgimento della

manifestazione sportiva.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E’ SUBORDINATO AL NULLA OSTA ED ALLE

RELATIVE PRESCRIZIONI DELLA QUESTURA.

La presente Ordinanza, inoltre, è subordinata ai pareri ed eventuali prescrizioni di altri Organi che

hanno titolo ad autorizzare la manifestazione sportiva (Prefettura, Questura, Assessorato allo

Sport, Sovrintendenza BB.CC.AA. Comando Polizia Municipale, Protezione Civile, ecc.) che

potranno richiedere l’installazione di BARRIERE INVALICABILI O ALTRI DISPOSITIVI DI

SICUREZZA A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ.

Il presente provvedimento è valido a condizione che l’Organizzazione:

Segue O.D. 230 del 19/02/2025

– acquisisca preventivamente l’Autorizzazione di P.S. rilasciata dalla Questura di Palermo, il Nulla Osta

da parte della Prefettura ed il Nulla Osta da parte del Comando di Polizia Municipale, se nel percorso di

gara ricadono anche in parte zone in cui la sosta è vietata per motivi di sicurezza ovvero ricadono, anche

in parte, obiettivi sensibili.

– ottenga i relativi N.O. dalla Prefettura di Palermo UTG/Questura nei siti (eventualmente ricadenti nel

circuito di gara) interessati da provvedimenti di limitazione della circolazione emessi per motivi di

Pubblica Sicurezza e Incolumità, dal Commissariato di PS, inerente alla richiesta di spostamento

temporaneo di eventuale area di sosta riservata dei mezzi della Polizia.

L’Organizzazione dovrà altresì osservare scrupolosamente tutte le condizioni descritte nel presente

provvedimento, comprese quelle richieste dalla Questura di Palermo, dal Comando Polizia

Municipale e dagli altri Uffici interessati.

Il presente provvedimento è valido a condizione che l’Organizzazione, acquisisca preventivamente, se

necessaria, l’Autorizzazione di P.S. rilasciata dalla Questura di Palermo (possesso dei requisiti

amministrativi di cui alla nota prot. 10057 del 24/10/2008 dell’Ufficio del Gabinetto del Sindaco).

Il presente provvedimento è subordinato all’acquisizione di tutti i necessari pareri di legge.

Il responsabile dell’Organizzazione, della manifestazione in oggetto, dovrà redigere e presentare agli Enti

competenti in materia d’intervento, un “piano d’emergenza” che dovrà riportare:

– l’individuazione di un soggetto del team dell’organizzazione responsabile della sicurezza dell’evento;

– le azioni da mettere in atto in caso d’emergenza tenendo conto degli eventi incidentali ipotizzati nella

valutazione dei rischi;

– le procedure per l’evacuazione dal luogo della manifestazione;

– le disposizioni per richiedere l’intervento degli Enti preposti al soccorso e fornire le necessarie

informazioni finalizzate al buon esito delle attività poste in essere dai su citati Enti;

– specifiche misure per l’assistenza alle persone diversamente abili.

L’Organizzazione deve garantire la presenza, sull’area della manifestazione, di adeguato numero di

operatori addetti alla sicurezza con formazione per rischio d’incendio “elevato”.

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Gli Organizzatori avranno l’obbligo:

– di vietare il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia dei tratti

stradali interessati dal transito dei concorrenti;

– di obbligare i conducenti di veicoli ed i pedoni a non attraversare le carreggiate interessate allo

svolgimento della manifestazione;

– oltre a garantire le relative coperture assicurative, di mettere in atto tutte le cautele necessarie al fine di

salvaguardare la pubblica incolumità e di quanti partecipano;

– di osservare tutte le disposizioni di legge, i regolamenti e le prescrizioni tecniche riguardanti le

manifestazioni sportive allo scopo di assicurare la salvaguardia della pubblica incolumità ed il rispetto

delle norme stabilite dal N.C.d.S. (e del relativo Regolamento di Attuazione), delle cui inadempienze

saranno direttamente responsabili;

Gli Organizzatori della manifestazione sono responsabili degli eventuali danni subìti dai

concorrenti e dagli spettatori in caso di mancato rispetto delle prescrizioni imposte con la presente

Ordinanza, dagli organi tecnici e dai regolamenti sportivi, o non abbiano posto in essere tutte le

cautele dettate dalla comune prudenza e diligenza, anche se non espressamente contenute nelle

prescrizioni degli Uffici autorizzanti.

Al riguardo l’Organizzazione dovrà siglare apposita polizza assicurativa, da produrre anticipatamente al

Servizio Mobilità Urbana, a copertura dei danni arrecati a terzi e a cose di proprietà privata, in carenza la

presente autorizzazione non avrà validità.

In caso d’inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza, il Comando di Polizia

Municipale potrà procedere alla sospensione della gara con conseguente ripristino dello stato dei

luoghi, a spese dell’organizzazione, che dovrà essere eseguito nei termini e nei modi che verranno

all’uopo dettati.

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private, sarà a carico degli

Organizzatori.

Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altro di

proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a

richiedere il risarcimento economico.

Gli Organizzatori avranno l’obbligo, preventivo, di comunicare l’inizio della manifestazione

all’A.M.A.T. affinché provveda, eventualmente, a modificare ove necessario i percorsi delle linee di

Segue O.D. 230 del 19/02/2025

trasporto pubblico durante il periodo della manifestazione in considerazione delle limitazioni vigenti

nelle vie interessate.

L’evento non dovrà interferire con altre, eventuali, manifestazioni concomitanti.

L’Organizzazione dovrà dare, preventivamente, comunicazione alla Prefettura di Palermo, al Comando

Provinciale Carabinieri Palermo, alla Questura di Palermo, al Comando Polizia Municipale, all’AMAT,

almeno 48 ore prima, dall’inizio della manifestazione, in quanto lo svolgimento della manifestazione,

comporterà la chiusura di alcune vie, con conseguente variazione temporanea della circolazione veicolare

nella zona.

La presente Ordinanza Dirigenziale è valida, altresì, a condizione che siano rispettate le

disposizioni sopra descritte che saranno oggetto di verifiche da parte degli Organi Competenti.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione del presente

provvedimento, come previsto dall’art.12 del citato D.Lgs. (N.C.d.S.).

Il presente provvedimento è subordinato all’acquisizione di tutti i necessari pareri di legge, a pena

di nullità.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti.

Sono fatti salvi e impregiudicati eventuali diritti dei terzi.

Lo scrivente servizio è esonerato da qualsiasi responsabilità in caso di incidenti o infortuni o eventuali

danni diretti o indiretti a persone o cose che dovessero verificarsi, anche per eventi naturali, durante lo

svolgimento delle attività in oggetto, con l’assunzione di responsabilità esclusivamente da parte dell’Ente

Organizzatore.

Avverso al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 37 – 3° comma C.d.S. è ammesso ricorso Ministero

competente secondo le formalità e gli effetti di cui all’art. 74 del Reg. Esecuzione C.d.S.; inoltre è

ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni, dalla data di pubblicazione.

Per gli eventuali provvedimenti di competenza si trasmette copia del presente provvedimento alla

Prefettura di Palermo, alla Questura di Palermo ed a tutti i soggetti di cui all’art. 12 del citato D.Lgs..

L’Ufficio Stampa del Comune di Palermo, provvederà a comunicare ed informare la

cittadinanza della manifestazione, in modo da dare ampia diffusione al presente

provvedimento.

Palermo lì_________________

Il Dirigente

Arch. A. Carollo

Firmato da

Alessandro Carollo

Data: 19/02/2025

13:11:16 CET