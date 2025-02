HTSI: UN NUMERO SPECIALE IN EDICOLA IL 21 FEBBRAIO CON IL SOLE 24 ORE. Gli inventori di oggi, gli imprenditori di domani: HTSI Luxury Start up Award, il vincitori del un premio dedicato alle giovani aziende creative per plasmare e rilanciare il futuro

(AGENPARL) - Roma, 19 Febbraio 2025

Un Numero Speciale in edicola il 21 febbraio con Il Sole 24 Ore

Gli inventori di oggi, gli imprenditori di domani:

innovatori ribelli e i pionieri della Couture Sostenibile

HTSI Luxury Start up Award: i precursori di domani

FOCUS ACCESSORI: E’ L’ANNO DEL SERPENTE

[cid:image004.png@01DB82F3.C3E59B30]Il nuovo numero del magazine del Sole 24 Ore HTSI, in edicola dal 21 febbraio, è dedicato agli innovatori ribelli, alle avanguardie tecnologiche e ai pionieri della couture sostenibile. Questo numero speciale celebra i vincitori del primo HTSI Luxury Start Up Award, un premio dedicato alle giovani aziende creative che hanno il potenziale per plasmare e rilanciare il mercato dell’alto di gamma negli anni a venire, che verranno svelati la sera di giovedì 20 febbraio nel corso di un evento esclusivo a Milano.

La copertina è firmata dal fotografo-artista Charles Fréger, che interpreta la moda della nuova stagione fra le quinte dell’Abbaye de Jumièges, mettendo in dialogo elementi di archeologia affettiva e modernità stilistica. Il numero include anche il racconto della filantropa Maria Chearavanont, che parla con Patrizia Sandretto Re Rebaudengo di natura e conservazione ambientale, e un’intervista con il designer Samuel Ross e l’editore Alexandre Assouline. L’attore Harris Dickinson, volto di punta dell’industria cinematografica, oltre a interpretare la moda maschile per HTSI, rivela i retroscena della sua liaison con Nicole Kidman.

L’insider di questo numero è la designer di gioielli Sophie Bille Brahe, che ci accompagna per le vie di Copenhagen, mentre l’imprenditore David Avino a Torino ci porta a esplorare le prossime vacanze stellari. Si sbarca poi a Osaka per fare shopping di moda in anticipo sull’apertura dell’Expo2025.

Il numero di febbraio di HTSI offre anche un focus sugli accessori, dalle borse intramontabili alla nuova gioielleria, e celebra il segno e l’anno del serpente con pezzi one of a kind.

Spazio poi ai temi, tanto cari ad HTSI, della sostenibilità: l’attenzione si amplia con l’incontro con Sakana-Kun, l’uomo pesce del Giappone, e il progetto Sea Beyond. Infine, l’intervista con Carlos Moreno esplora i suoi 130 piani per lo sviluppo delle “città dei 15 minuti”.

