Roma, 19 Febbraio 2025

Fanpage: Ghio (Pd), Da giovani di FDI parole violente e inaccettabili verso Schlein, Meloni non può tacere

“La Presidente Meloni non puo’ tacere dopo queste gravi affermazioni e deve prendere le distanze, anche per rispetto istituzionale della carica che ricopre. Adesso dimostri che ha a cuore la nostra democrazia, che e’ fatta di confronto civile, lontano dalla pericolosa violenza usata dai rappresentanti di Gioventù Nazionale e li allontani dalla organizzazione politica che fa riferimento al suo partito” Così la vice presidente del Pd alla Camera, Valentina Ghio.

Roma, 19 febbraio 2025

Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Camera dei Deputati

per approfondimenti consultare il nostro sito: http://www.deputatipd.it