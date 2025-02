Comunicato stampa – INPS: nel 2024 Assegno Unico Universale a 10,1 milioni di figli; erogati 19,8 miliardi euro a 6,4 milioni di nuclei familiari

(AGENPARL) - Roma, 19 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 19 febbraio 2025 INPS: nel 2024 Assegno Unico Universale a 10,1 milioni di figli

erogati 19,8 miliardi euro a 6,4 milioni di nuclei familiari

Online nuovo calendario di pagamento e video guida

Nel 2024, l’INPS ha erogato alle famiglie un totale di 19,8 miliardi di euro in Assegni Unici Universali (AUU), un aumento significativo rispetto ai 18,2 miliardi del 2023 e ai 13,2 miliardi del 2022. Questi dati emergono dall’aggiornamento dell’Osservatorio Statistico sull’AUU, pubblicato oggi, che include anche le informazioni relative ai nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza (RdC) per gli anni 2022 e 2023.

Riguardo al mese di dicembre 2024, l’importo medio per figlio, comprensivo delle maggiorazioni applicabili, si attesta su 172 euro. Gli importi variano: si va da circa 57 euro per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima (45.574,96 euro per il 2024) a 222 euro per la classe di ISEE minima (17.090,61 euro per il 2024).

L’Osservatorio offre un quadro completo delle informazioni statistiche sui beneficiari e sui valori economici relativi al periodo marzo 2022 – dicembre 2024. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il documento completo e le appendici statistiche sul sito dell’INPS al seguente link: Osservatorio Statistico AUU (https://www.inps.it/it/it/dati-e-bilanci/osservatori-statistici-e-altre-statistiche/dati-cartacei—auu.html ).

Inoltre, sono stati aggiornati i dati navigabili riguardanti i nuclei e i figli beneficiari di almeno un AUU a domanda nell’anno, disponibili qui: Dati Navigabili AUU (HYPERLINK “https://servizi2.inps.it/servizi/osservatoristatistici/16″https://servizi2.inps.it/servizi/osservatoristatistici/16 ).Con l’occasione, si ricorda che l’Assegno Unico Universale viene erogato dopo la metà del mese. Per chi è in regola con la domanda, la prestazione sarà accreditata dal 20 al 26 febbraio. Coloro che hanno presentato domanda per la prima volta o hanno aggiornato l’ISEE riceveranno il bonus entro il 28 febbraio.

Inoltre, per i destinatari di primo pagamento dell’AUU, è disponibile una video guida che illustra le tempistiche per il pagamento e i criteri per il calcolo dell’importo dell’AUU, comprese le eventuali maggiorazioni a cui i genitori possono avere diritto in base alla composizione del nucleo familiare. Il servizio di video guida sarà prodotto, erogato e notificato ai destinatari non appena viene emessa la disposizione di pagamento della prima mensilità.