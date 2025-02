(AGENPARL) - Roma, 19 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 19 febbraio 2025 INFORMAZIONE ISTITUZIONALE

E OPEN GOVERNMENT

Ufficio Stampa

19/2/2025

“CARNEVALE EUROPEO GO!2025!”: PROVVEDIMENTI IN LINEA DI

VIABILITÀ

Il Comune di Trieste in occasione del “Carnevale Europeo GO!2025ª” che

prevede venerdì 21 febbraio 2025 una sfilata per le vie del centro cittadino ha

previsto i seguenti provvedimenti, così come da Ord. N. 090-25 (allegata).

Venerdì 21 febbraio 2025:

dalle ore 8.00 alle ore 16.30 (e comunque sino al termine del corso

mascherato e delle operazioni di pulizia):

istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione, per tutti i veicoli

in piazza Guglielmo Oberdan, tra l’aiuola centrale egli edifici individuati dai n.ri

civ.: 6 e 7 – tratto compreso tra via Giustiniano e via Giosuè Carducci (tutta), in

piazza Guglielmo Oberdan, in via Ventiquattro Maggio, nel tratto di 25 metri circa

antistante i n.ri civ.: 2 e 4 (ambo i lati) nonché in via Guido Zanetti, nel tratto di 10

metri circa antistante il n.ro civ. 1 – nei pressi dell’intersezione con via Cesare

Battisti (lato numeri civici dispari).

Dalle ore 8.00 alle ore 17.00 (e comunque sino al termine del corso

mascherato e delle operazioni di pulizia):

istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione, per tutti i veicoli,

lungo il percorso effettuato dalla sfilata, limitatamente alla carreggiata di via

Giosuè Carducci, via Paolo Reti (ambo i lati), piazza San Giovanni, sul tratto

congiungente la via Matteo Renato Imbriani con la via Paolo Reti (ambo i lati),

via Matteo Renato Imbriani (ambo i lati), corso Italia, nel tratto compreso tra

l’intersezione con via Matteo Renato Imbriani e l’intersezione con piazza della

Borsa / via Roma (ambo i lati) nonché in piazza Della Borsa, lungo la direttrice

compresa tra via Del Canale Piccolo / via Della Cassa Di Risparmio e via Roma /

corso Italia (ambo i lati della carreggiata stradale antistante i n.ri civ.: 9, 10, 11,

12 e 13).

Dalle ore 14.00 alle ore 17.00 (e comunque sino al termine del corso

mascherato e delle operazioni di pulizia):

istituzione di una sospensione temporanea della circolazione veicolare,

gestita dal personale della Polizia Locale nelle seguenti località: piazza Guglielmo

Oberdan, via Giosuè Carducci (nel tratto compreso tra piazza Guglielmo

Oberdan e via Paolo Reti), via Paolo Reti, piazza San Giovanni ( tra l’intersezione

con via Paolo Reti e via Matteo Renato Imbriani), via Matteo Renato Imbriani,

corso Italia, (tra via Matteo Renato Imbriani e via Roma / piazza Della Borsa, via

Roma (tra l’intersezione con via Nicolò Machiavelli e corso Italia/piazza Della

Borsa, via Del Canale Piccolo, Piazza Nicolò Tommaseo, Via Luigi Cadorna (tra

l’intersezione con via Felice Venezian e via Del Mercato Vecchio), via Del Mercato

Vecchio, via Dell’Orologio, via Pozzo Del Mare, via Punta Del Forno, via Del Teatro

Romano.

Dalle ore 14.00 alle ore 17.00 (e comunque sino al termine del corso

mascherato e delle operazioni di pulizia) la possibilità per i taxi che usufruiscono

dell’apposita area di sosta sita in piazza Nicolò Tommaseo di uscire direttamente

sull’asse delle Rive.

Dalle ore 14.00 alle ore 17.00 (e comunque sino al termine del corso

mascherato e delle operazioni di pulizia):

lo spostamento temporaneo dei capolinea e delle fermate dei bus delle

linee che interferiscono con il percorso del Corso Mascherato nelle posizioni

ritenute più idonee ed individuati direttamente dal personale della Trieste

Trasporti S.p.A. utilizzando comunque le attuali fermate esistenti del T.P.L.;

Dalle ore 13.30 alle ore 17.00 (e comunque sino al termine del corso

mascherato e delle operazioni di pulizia):

istituzione del senso unico di marcia sulla corsia preferenziale del

Trasporto Pubblico Locale in via Fabio Severo, nel tratto compreso tra

l’intersezione con piazza Dalmazia e l’intersezione con via Cicerone in direzione

della stessa via Cicerone;

che i mezzi in sosta abusiva nelle aree interessate dalla presente ordinanza

siano rimossi d’autorità costituendo intralcio per lo svolgimento dell’evento.

COMTS-LR