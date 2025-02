(AGENPARL) - Roma, 18 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 18 febbraio 2025 Roma, Ferrara-Festa (M5S): “Paralisi democratica nel Mun. I, servono fondi e personale”

“Paralisi democratica nel Municipio I. Il Centro di Roma si trova praticamente incapace di lavorare, per giunta proprio nell’anno giubilare. I numeri parlano da soli: circa 100 atti in attesa di pareri (tra cui la nostra proposta per una Consulta dei residenti, ferma da 5 mesi), due direttori mancanti, 33 dipendenti in meno rispetto ai tempi dell’amministrazione Raggi, la sala del Consiglio chiusa per lavori da due anni. E il Primo, purtroppo, non è nemmeno un caso isolato tra i Municipi, anzi. Servono nuove assunzioni di personale tramite concorso, subito, e più fondi per gli Enti di prossimità, fondamentali anelli di congiunzione tra il Campidoglio e i cittadini che regolarmente finiscono per fare la parte della Cenerentola”.

Così in una nota Paolo Ferrara, consigliere M5S dell’Assemblea Capitolina, e Federica Festa, capogruppo M5S in Municipio I.