Referendum. I 5 SI di Avs:     conferenza stampa Bonelli, Fratoianni, Zabatta domani mercoledi 19 febbraio ore 13  a Montecitorio

Zabatta domani mercoledi 19 febbraio ore 13 a Montecitorio

Domani mercoledì 19 febbraio alle ore 13 nella sala stampa di Montecitorio

si terrà la conferenza stampa “Referendum: i 5 SI di Alleanza Verdi

Sinistra”.

Intervengono Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni e Fiorella Zabatta. Per

accrediti stampa (per giornalisti no Asp) e ingresso troupe tv, è

necessario registrarsi sul portale della Camera dei Deputati

