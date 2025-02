(AGENPARL) - Roma, 18 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 18 febbraio 2025 Papa: Pd augura al Santo Padre una pronta guarigione

Durante il suo intervento alla Camera nel corso delle dichiarazioni di voto finali al decreto PNRR, il deputato democratico Silvio Lai ha colto l’occasione per esprimere, a nome del Partito Democratico, i migliori auguri di pronta guarigione a Papa Francesco.

“Un’emergenza sarebbe il dramma che si consuma nelle carceri e che non riguarda solo i detenuti, quelli che godete a non far respirare. Autorevolmente ne hanno segnalato l’urgenza innanzitutto il Papa – e voglio cogliere l’occasione per augurare al Santo Padre una pronta guarigione -, ma anche il Presidente della Repubblica e i sindacati della Polizia penitenziaria.”, ha dichiarato l’esponente dem.

“E di fronte allo sdegno – ha concluso Lai – alle preoccupazioni e agli allarmi, vi siete girati dall’altra parte: meglio occuparsi della separazione delle carriere, che non porta alcun beneficio per la collettività, ma che nasce dalla vostra volontà di indebolire l’ordine giudiziario, ancora oggi in grado di porre in attuazione della Costituzione un serio limite all’esercizio del potere esecutivo. E con la stessa volontà, portate avanti il tentativo di mettere il bavaglio all’informazione o alla libertà di manifestare le vostre opinioni”.

