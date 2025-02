(AGENPARL) - Roma, 18 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 18 febbraio 2025 NOTA FARNESINA – Arrivo in Italia di un altro bambino palestinese evacuato da Gaza

È arrivato questa sera all’aeroporto di Fiumicino con un volo dal Cairo un altro bambino palestinese, nel quadro dell’operazione che lo scorso 13 febbraio aveva permesso di accogliere nel nostro Paese quattordici piccoli malati oncologici di Gaza, insieme alle loro famiglie.

Le condizioni sanitarie del bambino non ne avevano permesso il trasferimento con il resto del gruppo, la scorsa settimana. Dopo il parere positivo dei medici dell’Ospedale Italiano Umberto I del Cairo, è stato ora possibile procedere al viaggio. Il piccolo paziente, accompagnato da un medico della Protezione Civile, verrà curato presso l’Ospedale Meyer di Firenze.

Con questo nucleo, arriva ad 89 il numero dei pazienti da Gaza trasferiti nel nostro Paese, confermando così l’impegno italiano per l’assistenza umanitaria e a sostegno della pace in Medio Oriente.