Invito stampa – Presentazione dati liste d’attesa scuole dell’infanzia. Domani, mercoledì 19 febbraio 2025, alle ore 16, nella Sala Stampa

Parma, 18 febbraio 2025. È in programma domani, mercoledì 19 febbraio 2025, alle ore 16, nella Sala Stampa del Municipio, la presentazione dei dati relativi alla gestione delle liste d’attesa per le scuole dell’infanzia per i bambini e le bambine tra 3 e 6 anni, per l’anno educativo 2024-2025.

Interverranno:

Caterina Bonetti, Assessora ai Servizi Educativi;

Donatella Signifredi, Dirigente del Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Archivi, Pari Opportunità e Benessere Animale;

Lisa Bertolini, Responsabile della Struttura Operativa Nidi d’Infanzia;

Ivonne Coruzzi, Responsabile della Struttura Operativa Scuole d’Infanzia;

Barbara Costa, Responsabile della Struttura Operativa Gestione Amministrativo Contabile Servizi Educativi.

