“Con Mattarella: per l’Europa e per la pace”

(AGENPARL) - Roma, 18 Febbraio 2025

L’Associazione degli Ex Parlamentari della Repubblica, presieduta dall’on. Giuseppe Gargani, da sempre impegnata nella difesa del ruolo delle istituzioni, esprime solidarietà al più illustre tra gli ex parlamentari, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per i ripetuti attacchi che continuano a pervenire direttamente da un governo dittatoriale che nega gli elementari diritti civili e ha offeso l’Italia e gli italiani.

Tutti i 1500 colleghi ex parlamentari, e l’Associazione esprimono preoccupazione per il mancato rispetto che si deve ad un paese democratico come l’Italia ed apprezzamento per tutti quelli che hanno dato piena solidarietà.