(AGENPARL) - Roma, 17 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 17 febbraio 2025 Regionali. Bignami (FdI): come facciamo da trent’anni troveremo una sintesi. Terzo mandato è oggettiva concentrazione di potere

“Il terzo mandato è una oggettiva concentrazione di potere per troppo tempo nelle mani di un solo individuo ed è il motivo per cui anche nel premierato la proposta della maggioranza non prevede il terzo mandato ma si limita a due, a dimostrazione del fatto che c’è una coerenza in questo. In Veneto e Toscana, come facciamo da trent’anni, troveremo una sintesi”. Così al tg3 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami. E continuando sul tema del fine vita precisa che “bisognerà anche confrontarsi con la coscienza dei singoli parlamentari ma è necessario ribadire la centralità che, per Fratelli d’Italia, ha il valore della vita”.

