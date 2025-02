INVITO POLIZIA DI STATO- Evento “Da La Rosa d’Argento a L’Imboscata: Le indagini del commissario Mascherpa…alla Mondadori”

(AGENPARL) - Roma, 17 Febbraio 2025

Mercoledì 19 febbraio alle ore 16.00 a Milano presso la Libreria Mondadori Duomo in Piazza del Duomo, si terrà l’evento, “Da La Rosa d’Argento a L’Imboscata: Le indagini del commissario Mascherpa…alla Mondadori”, che sancisce lo sbarco negli store Mondadori del fumetto della Polizia di Stato.

L’evento si svolgerà alla presenza del Capo della Polizia- Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani e dell’Amministratore delegato della Mondadori Retail Carmine Perna.

Il ricavato della vendita dei libri del Commissario Mascherpa è interamente devoluto al Piano “Marco Valerio”, istituito per sostenere i figli minori dei dipendenti della Polizia di Stato affetti da gravi patologie.

La presentazione vedrà la partecipazione di Luca Crovi, scrittore ed esperto di fumetti, Luca Scornaienchi, sceneggiatore della graphic novel, Daniele Bigliardo, disegnatore della graphic novel, Annalisa Bucchieri, ideatrice del progetto della graphic novel.

Per accredito: (ingresso entro le ore 15.30)