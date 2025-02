(AGENPARL) - Roma, 17 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 17 febbraio 2025 Giornata del gatto: Frassinetti (FdI), potenziare diritti e tutele

“Oggi 17 febbraio è stata la festa nazionale del gatto ed è importante ricordare che bisogna potenziare diritti e tutele di questi speciali felini. Mi riferisco per esempio ai gatti delle colonie che vivono liberi ed hanno diritto di stare nel loro habitat e di essere gestiti dai servizi dei comuni per avere garantite le cure veterinarie. Come è importante garantire l’apposizione del microchip per risolvere il problema del randagismo. Anche nelle scuole, con le nuove linee guida sull’educazione civica, abbiamo inserito l’insegnamento del rispetto verso tutti gli animali” quanto dichiara l’on. Paola Frassinetti sottosegretario all’istruzione ed al merito.

Roma, 17 febbraio 2025