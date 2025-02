CONTIENE FOTO E VIDEO# ROMA – MISURA DI PREVENZIONE PER GIACOMO MADAFFARI. 5 ANNI DI SORVEGLIANZA SPECIALE E CONFISCA DEL PATRIMONIO.

(AGENPARL) - Roma, 17 Febbraio 2025

LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Comando Provinciale di Roma

Comunicato Stampa

ROMA – MISURA DI PREVENZIONE PER GIACOMO MADAFFARI.

5 ANNI DI SORVEGLIANZA SPECIALE E CONFISCA DEL PATRIMONIO.

ROMA – I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma stanno dando esecuzione

al Decreto di confisca di primo grado, emesso dal Tribunale di Roma – III

Sezione Specializzata “Misure di prevenzione”, a carico del proposto Giacomo

MADAFFARI.

MADAFFARI, attualmente detenuto perché ritenuto al vertice del locale di

‘ndrangheta presente sul litorale a sud della Capitale, in particolare ad

Anzio e Nettuno, era stato indagato nell’ambito dell’indagine “Tritone”,

condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, che aveva portato

all’emissione di 78 misure cautelari nel febbraio 2022.

A seguito del procedimento celebrato presso il Tribunale di Velletri, che ha

riconosciuto l’aggravante mafiosa per il sodalizio criminale investigato,

MADAFFARI è stato condannato in primo grado a 28 anni di reclusione.

Le indagini patrimoniali, esperite dai militari del Nucleo di via in Selci

su delega della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia

di Roma, avevano inoltre portato al sequestro, lo scorso 6 novembre 2023,

del vasto patrimonio riconducibile al MADAFFARI.

L’odierna pronuncia del Tribunale delle “Misure di Prevenzione” di Roma ha

disposto la confisca di tutti i beni in sequestro, quantificati in circa 4

milioni di euro. In particolare, sono stati confiscati 10 fabbricati di

pregio nei comuni di Nettuno e Anzio, tra cui ville dotate di piscina e

ascensore interno e riccamente rifinite, 6 terreni ad Anzio, Nettuno ed

Aprilia, 5 rapporti finanziari, contanti, 2 autovetture di grossa cilindrata

e valori cambiari per 120.000,00 euro.

Il Decreto di confisca ha altresì disposto la sorveglianza speciale di

pubblica sicurezza per 5 anni, con obbligo di soggiorno nel Comune di

Nettuno.

L’indagine Tritone aveva anche svelato significative infiltrazioni del

locale di ‘ndrangheta nel tessuto sociale ed economico del litorale

neroniano. Le evidenze investigative avevano palesato, tra l’altro,

collegamenti tra esponenti dell’associazione mafiosa, tra cui lo stesso

MADAFFARI, e alcuni amministratori locali, da cui era scaturito

l’insediamento delle Commissioni d’indagine di nomina prefettizia e il

successivo scioglimento ex art. 143 T.U.E.L. dei Comuni di Anzio e Nettuno

già nell’autunno del 2022.

Il Decreto di confisca dei beni, che ha accolto integralmente le richieste

della Procura di Roma e dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma,

segna dunque un ulteriore, quanto significativo risultato nella lotta alla

criminalità organizzata della provincia di Roma, segnatamente quella di

matrice ‘ndranghetista, e si inscrive nella più ampia strategia di

depotenziamento delle organizzazioni criminali, mediante l’aggressione ai

patrimoni illecitamente accumulati.

