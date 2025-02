(AGENPARL) - Roma, 17 Febbraio 2025

17 febbraio 2025

Carta di identità elettronica: open day il 22 febbraio

Aperto in via straordinaria l’ufficio anagrafe in via Santa. Non è necessario prendere un

appuntamento. Le altre giornate di apertura saranno il 22 marzo, 21 giugno, 20 settembre e

13 dicembre

Al via gli open day Cie per richiedere la carta di identità elettronica. Si parte il 22 febbraio per poi

proseguire il 22 marzo, 21 giugno, 20 settembre e 13 dicembre, nei giorni di sabato. L’ufficio Anagrafe

in via Santa sarà aperto, con orario straordinario, dalle 8.30 alle 13.30.

Il servizio, senza appuntamento, è rivolto esclusivamente ai cittadini residenti nel comune di Pistoia al

di fuori dei consueti orari settimanali.

Per consentire un servizio interamente dedicato alle carte di identità elettroniche, in occasione degli

open day gli altri servizi dell’Anagrafe verranno sospesi e resterà chiuso lo sportello decentrato delle

Fornaci.

L’iniziativa ha l’obiettivo di garantire una risposta tempestiva e adeguata alle richieste della

cittadinanza. Si ricorda peraltro che per effetto del Regolamento europeo 1157/2019 la carta di

identità rilasciata su modello cartaceo cesserà di essere valida dal 3 agosto 2026.

«Esprimo soddisfazione per le aperture straordinarie dei servizi demografici per andare incontro alle

esigenze dei cittadini – sottolinea l’assessore ai servizi demografici Alessandro Sabella -. È un

calendario significativo che permetterà di rilasciare numerose carte di identità elettroniche in tempi

più brevi. Per questo ringrazio gli uffici per la disponibilità dimostrata».

La carta di identità elettronica oltre ad essere un documento identificativo rappresenta uno

strumento utile poiché tramite la Cie è possibile svolgere numerosi servizi digitali (come ad esempio

consultare la cartella sanitaria online) rendendo più semplice e immediato il rapporto tra utenti e

Pubblica Amministrazione.

Si ricorda che per il rilascio della carta di identità elettronica occorre essere in possesso di una

fotografia digitale con sfondo bianco, documento di identità scaduto o in scadenza. Il costo è di

22,20 euro pagabili in contanti o tramite pos. In caso di minori, per la validità all’espatrio, occorre la

presenza di entrambi i genitori insieme al minore o la delega del genitore assente.