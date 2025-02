(AGENPARL) - Roma, 16 Febbraio 2025

(AGENPARL) – dom 16 febbraio 2025 RISPARMIO ENERGETICO, FONTANA (M5S): FAMIGLIE E IMPRESE LASCIATE SOLE, GOVERNO ASSENTE

Roma, 16 feb – “In occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli stili di vita sostenibili, non possiamo ignorare il drammatico aumento dei costi dell’energia che sta mettendo in ginocchio famiglie e imprese. Secondo i dati diffusi da Nomisma, nel 2025 le bollette dell’elettricità subiranno un’impennata del +28% per le imprese e del +31% per le famiglie rispetto al 2024. Una situazione insostenibile che impone scelte sempre più difficili: molte famiglie sono costrette a decidere se mettere un pasto in tavola o accendere il riscaldamento. Di fronte a questa emergenza, il Governo continua a dimostrare la sua totale inadeguatezza. Invece di adottare misure concrete e lungimiranti, propina soluzioni obsolete e desuete, senza affrontare il vero problema: la necessità di una transizione energetica equa e accessibile per tutti, cittadini e imprese. Non si può lasciare il peso di questa crisi sulle spalle dei consumatori e degli imprenditori, servono interventi strutturali e un vero piano di sostenibilità energetica”. Lo dichiara Ilaria Fontana, vicepresidente del Gruppo M5S Camera.

“Un altro punto cruciale della battaglia per il risparmio energetico, e focus di questa giornata, riguarda il fenomeno del fast fashion, simbolo di un sistema produttivo insostenibile che consuma enormi quantità di energia e risorse. È necessario promuovere una vera economia circolare, che incentivi il riutilizzo e la sostenibilità nella produzione. Le imprese non possono essere lasciate sole in questa transizione: servono incentivi, investimenti e politiche industriali chiare e coraggiose per accompagnarle nel percorso verso un modello produttivo più sostenibile. È inaccettabile che, nel 2024, ci si ritrovi ancora senza un piano strutturato per la riduzione dei costi e per il potenziamento delle energie rinnovabili. Servono scelte politiche chiare e coraggiose, che mettano al centro le persone e il futuro del nostro Paese, senza lasciare nessuno indietro” – conclude Fontana.

