MAFIA E POLITICA BARI. BELLOMO (LEGA): DECARO SI CONFRONTI CON ME IN UN PUBBLICO DIBATTITO

(AGENPARL) – dom 16 febbraio 2025

PUBBLICO DIBATTITO*

“Più passano i giorni, più emergono dettagli dell’interrogatorio dell’ex

consigliere regionale Olivieri e più ci rendiamo conto che quella di

Antonio Decaro è stata davvero una vita spericolata. Forse sarà per questo

che, partecipando a una festa di un gruppo del tifo organizzato, legato

secondo gli inquirenti a un clan della criminalità organizzata, si mise a

cantare una canzone di Vasco Rossi. A quanto pare, i mafiosi non li ha

incontrati solo in Tribunale, come melodrammaticamente sostiene. Invece di

affidare repliche che non affrontano mai il merito delle questioni a

illustri parlamentari del Pd, trattati alla stregua di suoi “ragazzi di

bottega”, si confronti con me in un pubblico dibattito. Sarebbe

interessante sapere quanto e come si sia distratto nel momento in cui quasi

tutte le municipalizzate del suo Comune venivano infiltrate dalla mafia.

Non meno istruttivo conoscere il motivo per cui non va a querelare il

pentito, ritenuto attendibile su tutto il resto, che lo accusa di avere

incontrato il congiunto di un noto boss. Per non parlare poi della curiosa

narrazione favolistica secondo la quale, in presenza di un patto per

indebolire il centrodestra e favorire il candidato sindaco del

centrosinistra, proprio quest’ultimo, l’utilizzatore finale Antonio Decaro,

non ne fosse a conoscenza. E’ vero, l’ingegnere santificato gode di un

largo consenso, ma questo è un motivo in più per rispondere nel dettaglio e

non in modo generico di pericolose ombre che potrebbero offuscare tanta

fede apparentemente incrollabile. Senza dimenticare che la storia è piena

di plebisciti costruiti sull’errore o sull’orrore. E che in democrazia non

esistono intoccabili. Specie se fanno una vita spericolata”. Lo dichiara il

deputato della Lega, Davide Bellomo, componente della Commissione Giustizia

della Camera.

