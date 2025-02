(AGENPARL) - Roma, 16 Febbraio 2025

(AGENPARL) – dom 16 febbraio 2025 Fisco: Cattaneo, taglio Irpef priorità, centrodestra troverà la quadra

Per quanto riguarda il taglio dell’aliquota Irpef dal 35 al 33% fino a 60.000 euro lordi annui, “innanzitutto dobbiamo capire che cifra avremo a disposizione, e il MEF certamente farà chiarezza”, ma “qualunque essa sia non comprendo come possa essere definita “una mancetta “ per 1,7 milioni di cittadini mentre risulterebbe “una liberazione dall’angoscia” per 23 milioni. Se la cifra è la stessa e la si mette a disposizione di 10 volte i contribuenti… sarà 10 volte meno impattante”. Così Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e responsabile dei dipartimenti del partito, in un intervento su Affari Italiani.

“Dopo aver fatto già diverse rottamazioni”, la priorità è “la riduzione dell’Irpef per la classe media”: “oggi c’è una redistribuzione eccessiva e che non funziona ed è altamente penalizzante per la classe media”. In ogni caso, ha concluso il deputato azzurro, “il centrodestra troverà la quadra, nel programma gli obiettivi di legislatura sono chiari e dobbiamo occuparci di entrambi gli aspetti”.

