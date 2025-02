Difesa, Rauti incontra Fondazione Invictus Games per prospettiva candidatura Italia

(AGENPARL) - Roma, 16 Febbraio 2025

Il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Senatrice Isabella Rauti, a Vancouver per seguire il “Team Italia” che partecipa agli Invictus Games 2025, ha incontrato il Chief Operating Officer (COO), Richard Smith, e il Deputy Chief Executive Officer (CEO), Ron Owen, della Fondazione Invictus Games. Un colloquio cordiale ed utile nella prospettiva della candidatura dell’Italia a Nazione ospitante dell’edizione 2029 dei Giochi, successiva a quella che si terrà a Birmingham nel 2027. Rauti, che ha la delega alle attività sportive delle Forze Armate ed anche alle politiche per la disabilità, ha affermato che ora “i tempi sono maturi per l’Italia, che ha partecipato a tutte le 7 edizioni degli “Invictus Games”, per avanzare la sua candidatura per il 2029. L’Italia e la Difesa credono fortemente nello sport paralimpico come percorso di inclusione e recupero psicofisico delle persone con disabilità e siamo uno dei pochissimi Paesi al mondo ad avere, nelle Forze Armate, un Ruolo d’Onore – per i militari che hanno riportato traumi permanenti in servizio o per motivi di servizio – che consente di continuare ad indossare la divisa.” Il Sottosegretario, nell’incontro, ha ricordato che la Difesa ha fondato nel 2014 il suo Gruppo Sportivo Paralimpico (GSPD) e nel 2018 il Centro Veterani (CVD) per il supporto psicologico e la riabilitazione dei veterani. “Rauti ha sottolineato che la candidatura dell’Italia è favorita dallo svolgimento, nel 2026, dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina e dal consolidamento dei relativi aspetti infrastrutturali e logistici, necessari per ospitare un evento paralimpico di livello mondiale. In particolare, l’Italia sarebbe pronta -come Nazione ospitante – anche per gli sport invernali, recentemente aggiunti alle discipline sportive degli Invictus Games ”. Il Sottosegretario ha evidenziato il ruolo del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa “che ormai è una delle più importanti realtà sportive della nostra Nazione e tiene alto il Tricolore nel mondo. E la candidatura italiana agli Invictus Games 2029 va nella direzione del riconoscimento e dell’apprezzamento degli atleti paralimpici della Difesa e del rafforzamento del legame tra la società civile e il mondo militare”.

