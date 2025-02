CONTIENE FOTO# TRASTEVERE – STRETTA DEI CARABINIERI ALLA MALA MOVIDA, CHIUSI 2 LOCALI. ACCERCHIATO E RAPINATO DAL BRANCO, CARABINIERI ARRESTANO UN 16ENNE E UN 17ENNE, GRAVEMENTE INDIZIATI DI TENTATA RAPINA E RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE.

(AGENPARL) - Roma, 16 Febbraio 2025

TRASTEVERE – STRETTA DEI CARABINIERI ALLA MALA MOVIDA, CHIUSI 2 LOCALI.

ACCERCHIATO E RAPINATO DAL BRANCO, CARABINIERI ARRESTANO UN 16ENNE E UN

17ENNE, GRAVEMENTE INDIZIATI DI TENTATA RAPINA E RESISTENZA A PUBBLICO

UFFICIALE.

ROMA – Due minori arrestati per rapina e 2 locali chiusi, uno a vicolo del

Cinque e uno in via San Francesco a Ripa, è il bilancio di una assidua

attività di controllo dei Carabinieri di Trastevere per contrastare la “mala

movida”.

I Carabinieri della Stazione e del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma

Trastevere hanno arrestato un 16enne e un 17enne, entrambi romani,

gravemente indiziati dei reati di tentata rapina e resistenza a pubblico

ufficiale. Nello specifico, la notte tra sabato e domenica scorsi, in vicolo

del Leopardo, un ragazzo di 23 anni, residente lì ha denunciato di essere

stato minacciato da due ragazzini, facenti parte di una comitiva di circa

altri 10 minori, tra cui una femmina, che gli hanno chiesto soldi e il

telefonino. La vittima si è rifiutata e ha tentato di darsi alla fuga ma –

ha denunciato- di essere stato bloccato dai due minori, che lo avrebbero

colpito ripetutamente al volto con circa 20 pugni, per poi allontanarsi dal

luogo del pestaggio. Scattata la richiesta di aiuto al numero di emergenza

112, dai familiari del 23enne, nel frattempo scesi in strada, i Carabinieri

sono intervenuti sul luogo. I militari, ricevuta la descrizione dei due

fuggitivi, sono riusciti subito a rintracciarli e a bloccarli in via

Garibaldi in compagnia degli altri del gruppo, in quanto in precedenza li

avevano incrociati durante il servizio di pattuglia, avendoli già notati

essere tutti maschi tranne una femmina. I dieci minori, tutti di Ostia, sono

stati condotti in caserma. Durante le fasi di identificazione e redazione

degli atti, i due minori indagati e un terzo hanno improvvisamente

minacciato e aggredito i militari, che con non poca fatica, sono riusciti a

bloccarli e ristabilire la calma. Ragion per cui, raccolti i gravi indizi di

colpevolezza i Carabinieri, d’intesa con la Procura della Repubblica dei

Minorenni di Roma, li hanno arrestati e li hanno condotti presso il centro

di giustizia minorile di Roma via Virginia Agnelli e messi a diposizione

dell’Autorità Giudiziaria. Denunciato anche un terzo minore, 17 anni, che

con i due per resistenza a pubblico ufficiale, poiché resosi protagonista,

di insulti e aggressione nei confronti dei militari, in caserma. I minori,

estranei ai fatti, sono stati poi affidati ai genitori. La vittima,

trasportata in codice giallo presso l’ospedale Santo Spirito, se la caverà

con 25 giorni di prognosi, avendo riportato frattura pluriframmentaria al

setto nasale e ferita lacerocontusa al volto.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari,

gli indagati devono intendersi innocenti fino ad eventuale accertamento di

colpevolezza con sentenza definitiva.

SU PROPOSTA DEI CARABINIERI CHIUSI DUE LOCALI CON PROVVEDIMENTO DEL QUESTORE

Sabato pomeriggio invece, gli stessi Carabinieri della Compagnia di Roma

Trastevere, hanno notificato l’ordine emesso dal Questore di Roma di

sospensione dell’attività, per 15 giorni, a un locale di via San Francesco a

Ripa e per 10 giorni a un locale in vicolo del Cinque. I provvedimenti sono

stati emessi, su proposta dei Carabinieri, a seguito di una serie di

reiterate irregolarità riscontrate dai militari dell’Arma e dalla Polizia

Locale di Roma Capitale nell’ambito dei controlli continui, effettuati

soprattutto nel fine settimana nei locali al centro della Movida

Trasteverina. Tra le violazioni contestate la somministrazione, senza titolo

autorizzativo, di bevande, la vendita di alcol e superalcolici da asporto

oltre l’orario consentito, la musica ad alto volume, il disturbo della

quiete pubblica, l’occupazione abusiva di suolo pubblico e soprattutto la

vendita e somministrazione di bevande alcoliche a minori. I Carabinieri, in

particolare, nell’ambito dei vari servizi svolti, il 31 gennaio hanno

sorpreso un sedicenne all’uscita del locale di via San Francesco a Ripa con

in mano una bottiglia di birra e il 24 gennaio due minorenni, un sedicenne e

un diciassettenne, che consumavano superalcolici al bancone del locale di

vicolo del Cinque. Oltre alla chiusura temporanea, a seguito dei controlli,

i titolari dei due locali sono stati sanzionati per un undicimila euro uno e

per sedicimila euro l’altro.

