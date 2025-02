Centinaia di persone accusate in Gran Bretagna per reati di parola ai sensi dell’Orwellian Online Safety Act

(AGENPARL) - Roma, 16 Febbraio 2025

A conferma degli avvertimenti del vicepresidente statunitense J.D. Vance sull’avanzare dell’autoritarismo in Gran Bretagna e in Europa, un rapporto ha scoperto che centinaia di persone nel Regno Unito sono state incriminate ai sensi dell’Online Safety Act del 2023, anche per aver diffuso “fake news”.

Secondo i dati del Crown Prosecution Service ottenuti dal Telegraph in una richiesta di accesso alle informazioni, 292 persone in Gran Bretagna sono state accusate di “reati di parola” ai sensi dell’Online Safety Act, approvato dal precedente governo conservatore. Gli imputati includono 23 persone per “comunicazioni false illegali”, spesso definite reati di “fake news”. La controversa clausola proibiva la diffusione della cosiddetta disinformazione che poteva portare a “danni psicologici o fisici non banali”. Una condanna ai sensi della legge prevede una pena massima di 51 settimane di carcere. Il rapporto ha scoperto che diverse persone sono state accusate del reato in seguito all’accoltellamento di massa avvenuto durante una festa danzante per bambini di Taylor Swift a Southport, per aver diffuso online affermazioni secondo cui l’aggressore era un migrante musulmano.

Dopo l’iniziale silenzio della polizia in seguito all’attacco in cui sono morte tre bambine, è stato in seguito rivelato che l’aggressore, Axel Rudakubana, era nato nel Regno Unito da genitori migranti provenienti dal Ruanda ed era in possesso di materiale jihadista islamista. Dal 2023, almeno 67 persone sono state condannate per violazione del codice di libertà di parola, la prima delle quali è avvenuta in seguito alle rivolte e alle proteste contro l’immigrazione di massa seguite alle coltellate di Southport. All’epoca, il governo del partito laburista di sinistra fu criticato per aver liberato i prigionieri per fare spazio, nel sovraffollato sistema carcerario britannico, a persone che si limitavano a postare online anziché impegnarsi realmente nella violenza.

Il pari conservatore e fondatore della Free Speech Union, Lord Young di Acton, ha commentato: “Il numero di persone accusate di questo reato è profondamente preoccupante. Il problema nel tentativo di criminalizzare la ‘disinformazione’ è che autorizza lo Stato a decidere cosa è vero e cosa non lo è”. Oltre a criminalizzare le cosiddette fake news, l’Online Safety Act ha introdotto anche sanzioni per “comunicazioni minacciose”, “revenge porn” e “cyberflashing”. Forse più politicamente significativo, tuttavia, è che la legislazione autorizzerà l’ente regolatore delle trasmissioni Ofcom a imporre multe fino al dieci percento dei ricavi globali di una grande piattaforma online se non riesce a controllare i contenuti secondo i capricci dello stato britannico.

Tali poteri, che entreranno in vigore il mese prossimo, autorizzano inoltre il Regno Unito ad avviare procedimenti penali contro i dirigenti e a bandire del tutto le piattaforme dal Paese.

Secondo quanto riferito, la legge è diventata un punto di attrito significativo per l’amministrazione Trump per i futuri colloqui commerciali con il Regno Unito, con preoccupazioni che verrà utilizzata per punire importanti società di social media americane come X, di cui è proprietaria Elon Musk, alleato chiave di Trump. Mentre ci sono state segnalazioni secondo cui Downing Street potrebbe prendere in considerazione l’idea di ritirare alcune delle restrizioni alla libertà di parola online, il Segretario alla tecnologia britannico Peter Kyle ha affermato che l’Online Safety Act “non è negoziabile”. Un portavoce del governo ha affermato: “Non lasceremo che Internet serva da rifugio per coloro che cercano di seminare divisione e danno nelle nostre comunità. Ecco perché stiamo adottando misure decisive attraverso l’Online Safety Act, assicurandoci che le piattaforme dei social media rimuovano i contenuti illegali e impediscano la diffusione di disinformazione illegale.

“Il reato di false comunicazioni, introdotto nel gennaio 2024, rafforza questo approccio prendendo di mira coloro che diffondono consapevolmente informazioni false con l’intento di causare danni significativi, senza una scusa ragionevole. Non staremo a guardare mentre l’attività online alimenta danni nel mondo reale e rimaniamo impegnati a proteggere il pubblico da tali minacce”. Le rivelazioni giungono sulla scia del discorso pronunciato venerdì dal vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, in cui ha criticato l’Europa e il Regno Unito per non essere riusciti a rispettare gli ideali occidentali di libertà, in particolare per quanto riguarda la libertà di parola, lamentandosi: “In Gran Bretagna e in tutta Europa, la libertà di parola, temo, sia in ritirata”.

Sebbene la conferenza fosse apparentemente destinata a concentrarsi sulla guerra in corso in Ucraina, Vance ha osservato che l’Europa e il Regno Unito hanno probabilmente meno da temere da minacce esterne come la Cina o la Russia, ma piuttosto dal “nemico interno” dell’autoritarismo strisciante.