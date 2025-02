Birra, Carloni (Lega): “Non dimentichiamo le origini per non vanificare il valore aggiunto”

(AGENPARL) - Roma, 16 Febbraio 2025

“Rendere più stabile il sistema del microbirrificio è qualcosa che va a vantaggio dell’intero sistema Paese. Per questo, in commissione, abbiamo voluto dare un segnale forte sulle accise, con una riduzione del 50% alla quale seguirà una Pdl della Lega. Mentre guardiamo ai processi di standardizzazione globale, rischiamo di dimenticare il perché dell’eccellenza italiana. Il nostro legame con la campagna, con l’agricoltura, è la nostra forza e bisogna far sì che diventi la chiave della nostra competitività. Se noi dimentichiamo le origini, che rendono speciali i nostri prodotti, vanifichiamo il valore aggiunto. Per questo dobbiamo valorizzare la filiera della birra, puntando su luppolo, che importiamo, e orzo made in Italy”. Lo ha dichiarato il Presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, On. Mirco Carloni, intervenuto al Beer&Food Attraction di Rimini.