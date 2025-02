(AGENPARL) - Roma, 15 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 15 febbraio 2025 XYLELLA. MAIORANO (FDI): DA REGIONE PUGLIA SCARICABARILE, ASSUMA LE RESPONSABILITÀ’

“Ancora una volta il centrosinistra pugliese, nella persona dell’assessore all’Agricoltura Donato Pentassuglia, non perde occasione per strumentalizzare e continuare a fuggire dalle proprie responsabilità. Le parole pronunciate dall’esponente della giunta Emiliano sono davvero sconcertanti e dimostrano la totale incapacità nella gestione di un settore primario e strategico per il nostro territorio. Anziché dare risposte chiare e concrete ai cittadini pugliesi, in particolare agli olivicoltori in ginocchio, l’assessore Pentassuglia preferisce praticare lo sport dello scaricabarile attaccando il Governo Meloni. Sul delicato tema della xylella in questi anni abbiamo sentito dalla Regione Puglia solo bugie e slogan, riscontrando ritardi devastanti. Il nostro Governo, invece, in tempi record è riuscito a sbloccare i 30 milioni di euro per il rimpianto e la rigenerazione olivicola, dando così un segnale di concreta attenzione agli agricoltori danneggiati dalla xylella. Pentassuglia, dopo aver contribuito con la sua inefficienza politica a questo disastro senza precedenti, chieda scusa ai cittadini pugliesi e la smetta di fare propaganda elettorale”. Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Maiorano.

