(AGENPARL) - Roma, 15 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 15 febbraio 2025 Lombardia, Osnato (FdI): Sala si aggrappa al Pd che lo ha già sconfessato

“Accolgo con autentica sorpresa la disponibilità di Giuseppe Sala a ‘prendere in considerazione’ una candidatura a presidente della Regione Lombardia. Non solo perché mancano tre anni alle elezioni, né soltanto per un’esperienza da sindaco i cui risultati sono estremamente deludenti. Prima di pensare alla Regione, Sala si impegni a far meglio a Palazzo Marino”. Lo dichiara Marco Osnato – deputato milanese di Fratelli d’Italia – commentando le recenti dichiarazioni del primo cittadino. “Questa disponibilità, peraltro, arriva in una fase caratterizzata dalle giravolte del Pd sul cosiddetto salva-Milano, sconfessando così la visione di Sala sullo sviluppo del capoluogo. Il sindaco è davvero certo che quello sia il partito e la coalizione alla quale vuole rivolgersi?” prosegue l’esponente di FdI. “Le ambizioni personali sono legittime, ma stiamo parlando di guidare la ‘locomotiva d’Italia’. Difficile possa farlo chi, dopo quasi nove anni di mandato, ancora non riesce a garantire la sicurezza e una crescita organica, trasversale ai quartieri e alle fasce di popolazione. Quindi Sala cerchi di capire, insieme alla sua scalpitante maggioranza, come far ripartire Milano e non a come appoggiare le sue terga sull’ennesima poltrona!”

