(AGENPARL) - Roma, 15 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 15 febbraio 2025 FISCO, FILINI (FDI): SINISTRA CAPACE SOLO DI PROPORRE TASSE

“La sinistra ha un’unica ricetta in economia: tasse, tasse e tasse. Stangare chi produce e utilizzare gli introiti per misure inique come reddito di cittadinanza, sussidi a pioggia e bonus edilizi per ristrutturare le case dei ricchi. La sinistra che gli italiani hanno mandato a casa nel 2022 è la stessa identica sinistra di oggi: quella che continua a proporre tasse sulla ricchezza anziché immaginare come una nazione possa invece produrne di più. A loro non piace un’Italia con il record di occupazione e di export, con un’alta credibilità internazionale, con lo spread a 105 punti base, con la borsa che vola come non mai, con i salari che cominciano a crescere più dell’inflazione, con settori come turismo e agricoltura che stanno conoscendo un nuovo periodo di grande espansione. Oggi che l’Italia comincia a uscire dalle sabbie mobili dentro cui l’avevano confinata, i compagni vorrebbero riportarla giù, verso l’abisso. Fortunatamente gli italiani ormai conoscono bene i danni che fa la sinistra quando governa”.

Così il deputato di Fratelli d’Italia, Francesco Filini, responsabile del programma.

