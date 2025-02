(AGENPARL) - Roma, 15 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 15 febbraio 2025 FISCO. BUONGUERRIERI (FDI): QUANDO SINISTRA E’ AL GOVERNO LE TASSE AUMENTANO. ORA DE PASCALE GETTA LA MASCHERA

“Il governatore dell’Emilia Romagna getta finalmente la maschera, ammette i problemi di bilancio della sua regione e rivela la sua ricetta per risolverli: aumentare le tasse. In sintesi per garantire il diritto alla salute dei cittadini l’unica strada che trova è quella di alzare l’Irpef, l’ires, il bollo auto e perfino i ticket per alcuni farmaci che fino a oggi erano gratuiti. E come se non bastasse prova ad addossare la responsabilità di quanto sta accadendo al governo al posto di dichiarare apertamente che è da addebitare alla mala gestione delle ASL. Mente sapendo di mentire. Il governatore tradisce così la fiducia di quegli elettori che hanno deciso di accordargliela e che a causa della sua incapacità avranno buste paga più leggere e livelli di tassazione mai raggiunti prima. Per fortuna la sinistra governa solo poche regioni e al governo c’è Giorgia Meloni che le tasse invece le ha ridotte in modo strutturale e mira a farlo ulteriormente”.

Così il deputato di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri.

Inviato da iPhone