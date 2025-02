(AGENPARL) - Roma, 15 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 15 febbraio 2025 Difesa. Rauti agli Invictus Games bilaterale con Ministro UK per i Veterani

Il Sottosegretario di Stato alla Difesa, senatrice Isabella Rauti, a Vancouver per gli Invictus Games 2025, ha incontrato il Ministro britannico per i Veterani ed il popolo, Mr Allistairs Carns. “Il colloquio è stato incentrato – ha dichiarato Rauti, che ha la delega allo sport e alle politiche sulla disabilità – sul ruolo dei Veterani delle Forze Armate ai Giochi ma più in generale sulla valorizzazione di chi ha servito la propria Patria e sui meccanismi di inclusione sociale.” Il Sottosegretario Rauti ha confermato la volontà dell’Italia di candidarsi come Paese ospitante dell’edizione 2029 degli Invictus Games; manifestazione internazionale in cui competono i veterani delle Forze Armate”. Il Regno Unito ospiterà la prossima Edizione degli Invictus Games a Birmingham nel luglio 2027. “L’Italia – ha sottolineato Rauti – intende avviare le procedure previste dall’Organizzazione (Invictus Games Fondation) per ospitare l’Edizione del 2029, forte anche delle infrastrutture che nel 2026 accoglieranno i Giochi olimpici e paralimpici di “Milano-Cortina”. “La candidatura dell’Italia – ha ribadito il Sottosegretario – è un obiettivo già enunciato nel 2023 in occasione della precedente Edizione, a Dusseldorf, degli Invictus Games ma allora o tempi non erano maturi; ora vogliamo e possiamo costruire il percorso necessario, nella forte consapevolezza che le manifestazioni sportive e quelle paralimpiche in particolare sono motore di inclusione e moltiplicatore di valori di solidarietà e di fratellanza. Uno strumento per abbattere tutte le barriere: materiali ed immateriali, fisiche e culturali come gli stereotipi ed i pregiudizi”. Durante il colloquio, Rauti ha ricordato che “l’Italia dal 2018 ha, presso il Celio di Roma, il Centro Veterani della Difesa (CVD) che offre assistenza sanitaria, supporto psicologico e percorsi di riabilitazione. E siamo tra i pochissimi Paesi, se non l’unico, che riconosce il diritto si militari che hanno riportato danni permanenti in servizio o per causa di servizio, di continuare ad indossare l’uniforme nel “Ruolo d’Onore” e restare a far parte della Difesa.” Rauti ha anche sottolineato l’importanza degli Atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD) – nato nel 2014 – nell’ottica del recupero e reinserimento dei militari che hanno riportato traumi invalidanti in servizio o per causa di servizio.

Il Sottosegretario rimarrà a Vancouver per seguire le gare finali e partecipare alla Cerimonia di chiusura degli “Invictus Games”, prevista domenica. La manifestazione, ideata nel 2014 dal Principe Harry, è giunta alla 7ª edizione. L’Italia, che ha partecipato a tutte le edizioni, è rappresentata in Canada dal Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD) e dal Centro Veterani (CVD) con 17 atleti.

