CONTIENE FOTO# SAN CESAREO (RM) – CARABINIERI DENUNCIANO 3 PERSONE GRAVEMENTE INDIZIATE DEL REATO DI RICETTAZIONE.

Compagnia di Palestrina

COMUNICATO STAMPA

SAN CESAREO (RM) – CARABINIERI DENUNCIANO 3 PERSONE GRAVEMENTE INDIZIATE DEL

REATO DI RICETTAZIONE.

SAN CESAREO – I Carabinieri della Compagnia di Palestrina (RM) hanno

denunciato un uomo e due donne, ritenute gravemente indiziate dei reati di

ricettazione e porto abusivo di strumenti atti allo scasso.

In particolare, la sera di mercoledì scorso, i Carabinieri dell’aliquota

Radiomobile della Compagnia, durante i continui controlli tesi a prevenire i

reati predatori, hanno individuato e fermato un’autovettura sospetta, poi

risultata a noleggio, condotta da un uomo di 29 anni con a bordo due donne

di 24 e 39 anni.

Da un successivo controllo esteso all’interno del veicolo, i militari hanno

rinvenuto circa 300 articoli per la pulizia e l’igiene personale, dei quali

nessuno degli occupanti ha saputo fornire una valida giustificazione sulla

provenienza, oltre a un attrezzo utile allo scasso.

Tutti e tre gli occupanti del veicolo, già noti per precedenti specifici,

sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Tivoli.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento (indagini

preliminari), gli indagati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale

sentenza definitiva.

