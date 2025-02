(AGENPARL) - Roma, 15 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 15 febbraio 2025 Bonelli: caro energia rapina sociale, responsabilità è del governo

“Il caro energia è nascosto dalla propaganda di Meloni, mentre numerose

famiglie non accendono il riscaldamento perché non possono permettersi di

pagare le bollette. Allo stesso tempo, questo governo ha consentito alle

lobby energetiche del gas di realizzare profitti miliardari, bloccando le

più economiche energie rinnovabili. Ci troviamo di fronte a una rapina

sociale, alimentata dalle bugie sulla transizione ecologica, il cui unico

scopo è tutelare gli enormi profitti delle società dell’Oil & Gas”.

Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa

Verde.

