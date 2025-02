(AGENPARL) - Roma, 15 Febbraio 2025

sab 15 febbraio 2025 Bonelli (AVS): "Governo Meloni responsabile del caro-bollette, attacco alla

magistratura e torsione autoritaria”

In un’intervista a Quotidiano Nazionale, Angelo Bonelli (AVS) denuncia le

responsabilità del governo Meloni sull’aumento delle bollette, l’attacco

alla magistratura e la delegittimazione della giustizia internazionale.

Sul caro-energia, accusa l’esecutivo di aver favorito le multinazionali del

gas, accumulando 60 miliardi di extraprofitti e penalizzando famiglie e

imprese. “Hanno aumentato la dipendenza dal gas e bloccato le rinnovabili,

mentre in Spagna l’energia pulita ha abbattuto i costi”.

Sulla vicenda Almasri, Bonelli attacca il ministro Nordio per aver mentito

in Parlamento, sostenendo che l’Italia non fosse obbligata a eseguire il

mandato della Corte Penale Internazionale. “La liberazione di Almasri è un

atto gravissimo, che allinea l’Italia alla strategia di Trump e Putin

contro la giustizia internazionale”.

Infine, accusa il governo di voler piegare la giustizia ai propri interessi

con la separazione delle carriere: “Meloni parla di dialogo ma impone una

riforma che riduce l’autonomia della magistratura. È una torsione

autoritaria senza precedenti”.

