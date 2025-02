Arresto Latitante Salvatore Vespertino

(AGENPARL) - Roma, 15 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 15 febbraio 2025 COMUNICATO STAMPA

OGGETTO: arresto in Spagna del latitante anarchico Vespertino Salvatore.

Alle ore 03.00 circa di oggi, 15 febbraio, a Vallecas (Madrid), distretto del centro città della capitale spagnola, è stato tratto in arresto dalla Polizia Nazionale spagnola Salvatore VESPERTINO, 38enne militante anarchico italiano, latitante dal luglio 2023, resosi irreperibile dal febbraio precedente.

Sin dai primi giorni della latitanza, è stato costituito un gruppo investigativo formato da personale della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e della Digos di Firenze che, su delega della Procura fiorentina, ha avviato complesse indagini e dispiegato uno specifico dispositivo per la ricerca del soggetto, focalizzandosi sul gruppo di sodali e sui legami già noti intrattenuti dallo stesso all’estero (Spagna, Francia, Svizzera, Grecia); motivo per il quale le polizie di questi Paesi sono state tutte interessate con diverse richieste di cooperazione internazionale costantemente rinnovate in questo anno e mezzo di latitanza, permettendo di fatto di giungere alla cattura del VESPERTINO.

Il soggetto, lo scorso 14 luglio 2023, era stato condannato in via definitiva dalla Corte di Cassazione ad anni 8 di reclusione, per il reato di fabbricazione, detenzione e porto di ordigno esplosivo in quanto ritenuto responsabile [ https://webmail1adv.poliziadistato.it/#_ftn1 | [1] ], nell’ambito dell’inchiesta giudiziaria denominata “Panico ” [ https://webmail1adv.poliziadistato.it/#_ftn2 | [2] ], dell’attentato alla libreria “ Il Bargello ” – riconducibile al movimento di estrema destra “Casapound” – compiuto a Firenze nella notte del 1° gennaio 2017, a seguito del quale un artificiere della Polizia di Stato ha riportato lesioni gravissime nel tentativo di disinnescare l’ordigno collocato sul posto [ https://webmail1adv.poliziadistato.it/#_ftn3 | [3] ] .

Nel dettaglio, Salvatore Vespertino è stato individuato come responsabile dell’attentato grazie ad una traccia di DNA lasciata sull’ordigno e rilevata a seguito di un meticoloso e certosino lavoro di analisi della Polizia Scientifica, corroborato dagli elementi emersi a seguito di un intenso lavoro investigativo della Digos fiorentina e del personale della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, che ha poi retto a tutti i gradi del vaglio giurisdizionale.

Firenze, 15 febbraio 2025

[ https://webmail1adv.poliziadistato.it/#_ftnref1 | [1] ] Unitamente al sodale FALLANCA Pierloreto, tratto in arresto a Bologna nella stessa serata del 14 luglio, in esecuzione della sentenza.

[ https://webmail1adv.poliziadistato.it/#_ftnref2 | [2] ] Ulteriori 8 imputati sono stati condannati a pene comprese tra 3 mesi e 5 anni di reclusione per vari reati.

[ https://webmail1adv.poliziadistato.it/#_ftnref3 | [3] ] L’operatore della Polizia di Stato nella circostanza ha perso un arto superiore e un occhio. Il processo di primo grado si era concluso il 22 luglio 2019 con la condanna, da parte del Tribunale di Firenze nei confronti di 26 anarco-insurrezionalisti. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza emessa il 4 maggio 2021, ha condannato 18 imputati a pene comprese tra 1 mese e 8 anni di reclusione, mentre altri 5 estremisti sono stati assolti; ulteriori 3 sono stati condannati a pene pecuniarie.

[ https://webmail1adv.poliziadistato.it/#_ftnref4 | [4] ] Il 3 agosto 2017 il soggetto è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e successivamente alla misura della custodia cautelare in carcere.

In allegato foto di repertorio.

Le foto 1-2-3 riguardano lo sgombero del centro sociale Riottosa avvenuto a Firenze il 3 agosto del 2017 a seguito del fermo di indiziato di delitto del Vespertino dove viveva lui e i suoi sodali anarchici

Le foto 4-5-6 riguardano l’esplosione avvenuta presso la libreria riconducibile, a Casa Pound, “Il Bargello” a Firenze nella notte del 31 dicembre 2016 con un ordigno collocato da Vespertino