(ACON) DISABILIT. BORDIN A SPORT E INCLUSIONE: ESEMPIO DI PARTECIPAZIONE

(ACON) Varmo, 15 febbraio – "Lo sport ? uno strumento

straordinario di unione e inclusione, capace di superare ogni

barriera e favorire l’integrazione”. ? stato questo il messaggio

lanciato dal presidente del Consiglio regionale del Fvg, Mauro

Bordin, intervenuto all’iniziativa, “Sport e Inclusione, calcio

paralimpico e sperimentale”, che ha messo al centro il valore

dello sport e dello stare insieme come strumento di integrazione

e crescita sociale. La manifestazione ? stata promossa dall’Aps

Ciribiritrottola in occasione della Giornata della Sindrome di

Angelman e del mese dedicato alle malattie rare.

L’appuntamento ha preso il via presso la palestra di Teor, dove

si ? svolta una partita dimostrativa di calcetto, aperta alla

partecipazione di tutti coloro che desideravano provare questa

esperienza sportiva. Successivamente, i partecipanti si sono

trasferiti al campo sportivo E. Scaini di Varmo, dove, nella sala

polifunzionale della struttura, si ? tenuto un interessante

confronto di esperti del settore sportivo e dell’inclusione.

“Il Consiglio regionale del Fvg ha sostenuto l’iniziativa,

riconoscendone il valore inclusivo e sociale” ha spiegato il

presidente Bordin, ribadendo che: “abbiamo assistito a un grande

esempio di partecipazione e condivisione a dimostrazione di

quanto sia importante creare spazi accessibili a tutti,

indipendentemente dalle difficolt?. Il Consiglio regionale

continuer? a sostenere questi eventi, perch? crediamo fermamente

nel valore dello sport come motore di crescita e solidariet?. Un

ringraziamento speciale va all’Aps Ciribiritrottola e a tutti i

volontari per l’organizzazione di questa bellissima giornata”.

“Trovandoci di fronte a realt? e a manifestazioni come queste,

sappiamo che le risorse regionali sono andate a buon fine. Le

situazioni di difficolt? – ha ribadito Bordin – sono pi? di

quelle che immaginiamo. Quando parliamo di disabilit?, il primo

pensiero va agli ostacoli, ma spesso questi si rivelano delle

vere e proprie ricchezze, capaci di dare vita a belle iniziative

e di coinvolgere persone animate dalla volont? di aiutare”.

“Non siamo soli: la vita, giorno dopo giorno, ci pone di fronte

agli ostacoli, ma troviamo sempre qualcuno pronto ad aiutarci.

Nella comunit? del Friuli Venezia Giulia, non si ? soli”, ha

concluso il presidente del Cr.

Tra i protagonisti dell’incontro, Stefano Ciallella, tecnico del

gruppo sportivo delle Fiamme azzurre della Polizia penitenziaria

e ideatore del progetto Parchinsieme ad Assago e Codroipo, e

Zaral Virgolin, giocatore del Vicenza calcio amputati Asd, che

hanno condiviso le loro esperienze e l’importanza di abbattere le

barriere attraverso lo sport.

Tra i molti amministratori locali presenti sono intervenuti

Fausto Prampero e Fabrizio Mattiussi, primi cittadini dei comuni

di Varmo e Rivignano Teor, e l’assessore Cristina Frappa di

Camino al Tagliamento.

