A Radio 24 in Amici e nemici di Daniele Bellasio e Mariangela Aprile alle 9.15 l’intervista con Giuseppe Sala, sindaco di Milano.

(AGENPARL) – sab 15 febbraio 2025 A Radio 24 in Amici e nemici di Daniele Bellasio e Marianna Aprile alle 9.15 l’intervista con Giuseppe Sala, sindaco di Milano.

Per l’ascolto http://www.radio24.it

Amici e Nemici – in onda ogni sabato su Radio 24 dalle 8.30 conduce Daniele Bellasio e Marianna Aprile

Il racconto e l’analisi dei fatti che hanno determinato e determineranno il discorso pubblico. Fatti che, mai come in questo momento, si presentano intrecciati tra amicizia e inimicizia, tra scontro e consenso. Una disamina franca, senza paura delle opinioni e dei giudizi, con alcuni ospiti che ci aiuteranno a scegliere tra Amici e Nemici.

