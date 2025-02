2° Comunicato stampa del 15.02.2025

(AGENPARL) - Roma, 15 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 15 febbraio 2025 Lgt. C.S. Adolfo Pascarella

Comando Provinciale Carabinieri di Caserta

Aliquota Comunicazione e Stampa

CASTEL VOLTURNO. IN POSSESSO DI UNA GLOCK 17 MODIFICATA. MINORE DENUNCIATO

DAI CARABINIERI.

Questa mattina, in frazione destra volturno del Comune di Castel Volturno

(CE), i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, coadiuvati da

due teams S.O.S. del 10° reggimento carabinieri “Campania”, nell’ambito di

predisposto servizio finalizzato alla ricerca di armi, hanno deferito in

s.l. per detenzione di arma clandestina, un 17enne del posto.

Il giovane, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in

possesso di una pistola del tipo “glock 17”, verosimilmente prodotta come

arma a salve e successivamente modificata e trasformata in arma da sparo,

idonea ad esplodere munizionamento calibro 9×21.

Il giovane, in quanto minorenne, è stato affidato alla madre.