Roma, 14 Febbraio 2025

TRENI, DI GIROLAMO (M5S): STRAZIO INFINITO, MA SALVINI OCCUPATO A METTERE LIKE A ARTISTI SANREMO

TRENI, DI GIROLAMO (M5S): STRAZIO INFINITO, MA SALVINI OCCUPATO A METTERE LIKE A ARTISTI SANREMO

ROMA, 14 feb. – “Oggi sulla linea Alta Velocità si registra l’immancabile caos del venerdì, con un convoglio fermo da tre ore che ha causato ritardi a catena soprattutto tra Firenze e Bologna. La vulgata delle destre è sempre quella: “Se c’è un guasto non è colpa di Salvini”. Il problema però è che questo strazio va avanti da mesi e mesi, e l’Italia ha un ministro dei Trasporti che ha completamente rinunciato a tentare di risolvere i guai di un servizio ferroviario diventato indecente. Evidente Salvini in questi giorni è troppo impegnato a mettere like nottetempo agli artisti in gara a Sanremo. Nel frattempo i passeggeri dei treni italiani perdono appuntamenti di lavoro e visite mediche programmate. E nel caso dei turisti, intere giornate che avrebbero voluto passare a visitare le nostre bellezze. Evidentemente per Giorgia Meloni però va bene così”. Così in una nota la capogruppo M5s in comm. Trasporti al Senato Gabriella Di Girolamo.

