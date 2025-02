Riceviamo e rilanciamo – IL CAR SHARING ALLWAYS AMPLIA LA FLOTTA CON NUOVI VEICOLI COMMERCIALI 100% ELETTRICI

(AGENPARL) - Roma, 14 Febbraio 2025

(AGENPARL) – ven 14 febbraio 2025 Comunicato stampa – Infomobility Spa

IL CAR SHARING ALLWAYS AMPLIA LA FLOTTA CON NUOVI VEICOLI COMMERCIALI 100% ELETTRICI

Parma, 14 febbraio 2025. Il servizio di Car Sharing a flusso libero ALLWAYS, attivo a Parma dal novembre 2020 grazie all’assegnazione di un bando pubblico, pubblicato da Infomobility su incarico del Comune di Parma, conta oggi oltre 13.000 utenti registrati e amplia ulteriormente la propria flotta con l’introduzione di due nuovi veicoli commerciali 100% elettrici di grandi dimensioni: Maxus e-Deliver 9 e Maxus e-Deliver 3.

Entrambi i mezzi con una lunghezza del vano di carico di rispettivamente 3,40m e 2,20m saranno prenotabili tramite l’app ALLWAYS, garantendo la stessa semplicità di utilizzo che ha contraddistinto l’intera flotta. I nuovi veicoli saranno identificati con il marchio ALLWAYS e-cargo.

Dando continuità a un percorso di crescita costante, ALLWAYS ha risposto proattivamente alle nuove esigenze di mobilità urbana. Il progressivo rinnovo e ampliamento del parco mezzi ha portato oggi la flotta a superare i 70 veicoli, tra auto e furgoni presenti sia a Parma che a Bergamo.

Il successo del servizio a Parma è testimoniato dall’apprezzamento dei cittadini, come evidenziato da un recente sondaggio che ha raccolto oltre 550 feedback positivi. Grazie anche all’interesse dimostrato dal Comune di Parma e dalle associazioni di categoria, ALLWAYS è ora pronta a lanciare in via sperimentale un nuovo, innovativo servizio pensato per rispondere alle specifiche esigenze della città.