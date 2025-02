(AGENPARL) - Roma, 14 Febbraio 2025

ven 14 febbraio 2025 Nato, Bonelli, "Crosetto venga in Parlamento su aumento spese militari"

“Questa mattina il ministro Crosetto, parlando a nome del Governo, ha

dichiarato di non aver preso alcun impegno riguardo all’aumento delle spese

per gli armamenti al 3%, ieri aveva affermato che l’aumento delle spese

militari serve per futuro dei nostri figli. Il ministro Crosetto venga in

Parlamento a chiarire quali siano le intenzioni del Governo Meloni su

aumento spese militari perché da una parte il segretario generale della

NATO Rutte vuole aumento al 3% mentre Trump al 5%.

L’aumento delle spese per gli armamenti, addirittura fino al 3%, ruba il

futuro ai nostri figli. Toglie risorse alla sanità, alla scuola, ai

trasporti. Più soldi alle armi non significherà più sicurezza, ma solo

nuovi conflitti e guerre, come la storia dimostra. Attendiamo il ministro

Crosetto in parlamento per sapere cosa intende fare il governo”.

Così in una nota Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato di

Alleanza Verdi e Sinistra.

