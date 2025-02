la ASL Roma 1 raddoppia gli AMBUFEST del Distretto 3 ***

(AGENPARL) - Roma, 14 Febbraio 2025

Sono stati circa 2000 gli accessi del periodo settembre-dicembre 2024 dell’Ambulatorio di Continuità Assistenziale Pediatrica, i cosiddetti “ambufest”, del Presidio di Via Lampedusa. Proprio per questo la ASL Roma 1 ha attivato una seconda postazione in un territorio dove la domanda è stata crescente negli anni quello del Municipio III-Distretto Sanitario 3, con soddisfazione dei cittadini residenti.

Un grande lavoro di squadra – ha commentato il Direttore Generale Giuseppe Quintavalle – che ha raccolto la richiesta della popolazione e dei colleghi pediatri aderenti, in un presidio dove gli accessi dei bambini sono in crescente aumento. Vogliamo permettere a tutti di trovare un pediatra disponibile nel fine settimana, perché sappiamo bene quanta ansia possa generare nei genitori la preoccupazione dell’insorgere di una malattia nel proprio bambino senza sapere a chi potersi rivolgere per una presa in carico.

L’ Ambulatorio Cure Primarie Pediatrico (fascia di età 0-14 anni) di via Lampedusa, 27 – Distretto 3 è aperto sabato, domenica, festivi dalle 10.00 alle 19.00; prefestivi dalle 14.00 alle 19.00 (ultimo accesso ore 18.30).

