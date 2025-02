(AGENPARL) - Roma, 14 Febbraio 2025

(AGENPARL) – ven 14 febbraio 2025 DL EMERGENZE, SANTILLO (M5S): EMERGENZA PERPETUA LOGICA DA CUI ITALIA MERITA DI USCIRE, PROBLEMI VERI SONO ALTRI

Roma, 14 feb. – “Oggi discutiamo un provvedimento che, pur presentandosi come strumento di ‘continuità normativa’, tradisce una delle piaghe croniche del nostro sistema legislativo: l’abuso dello strumento dell’urgenza per mascherare l’assenza di pianificazione strutturale. Dal degrado sociale, alla siccità, al Giubileo, al problema delle tossicodipendenze, fino allo stato di attuazione del Pnrr, si preferisce derogare, sostituirsi, commissariare, accelerare con provvedimenti tampone, invece di costruire un sistema che funzioni. Intanto il Paese reale, quello delle fabbriche che chiudono, dei giovani senza lavoro, dai costi dell’energia fuori controllo, viene lasciato a marcire nell’emergenza perpetua. È una logica da cui l’Italia merita di uscire. Basta ai teatrini sulle emergenze mentre si svendono pezzi di Paese, servono leggi ponderate, commissioni che lavorino senza la spada di Damocle della fiducia, e un esecutivo che smetta di usare questi decreti come scorciatoia. Votare contro questo decreto significa dire basta alla mancanza di progettualità, all’opacità e una deriva autoritaria che marginalizza il Parlamento. Le vere emergenze del Paese sono altre, e alcune il risultato di scelte politiche sbagliate”.

Così in Aula il deputato M5S Agostino Santillo durante la discussione generale sul dl emergenze.

