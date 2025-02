Comunicato stampa Azienda speciale Centro Italia – Assistente alla ricezione turistica, corso gratuito con indennità di frequenza

(AGENPARL) - Roma, 14 Febbraio 2025

[image: image.jpeg] Progetto formativo A.R.Tu – Assistente alla Ricezione

TUristica Accoglienza tra i Cammini di San Francesco e la Via Francigena

L’azienda speciale Centro Italia sta organizzando un percorso

formativo a *partecipazione

gratuita* per *Assistenti ai servizi turistico-ricettivi* rivolto a 16

disoccupati o inoccupati, in possesso di diploma di scuola secondaria di

secondo grado.

I partecipanti saranno formati per svolgere mansioni relative alla gestione

degli alloggi e delle camere, fornendo assistenza operativa al responsabile

della struttura ricettiva e al receptionist.

Il percorso formativo si compone di una parte dedicata alle lezioni in aula

della durata di 100 ore, con docenti esperti del settore, ed un tirocinio

da svolgersi nelle strutture ricettive del territorio della durata di 45

ore.

Il corso si svolgerà a Viterbo, nel mese di aprile e parte del mese di

maggio 2025.

Le lezioni del Corso ed il tirocinio curriculare si svilupperanno in 4

giornate formative a settimana, per un totale di circa 24 giornate. Le

giornate formative constano di 6 ore che si svolgeranno in orario

antimeridiano (mattina).

Per i partecipanti si prevede un’*indennità giornaliera*, pari ad *euro

10,00*.

La domanda di ammissione

www.aziendacentroitalia.it

*, redatta in carta semplice e con

allegata la documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti,

deve pervenire entro il

*10 marzo 2025*

a Centro Italia, Azienda speciale CCIAA Rieti-Viterbo, sede di Viterbo –

P.zza Verdi (loc. Cunicchio), *con accesso da Via F.lli Rosselli* accanto

all’ingresso della CCIAA, oppure via PEC all’indirizzo

*Per ulteriori informazioni potete consultare il sito

www.aziendacentroitalia.it

*