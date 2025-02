COMUNICATO – SPEED MENTORING ALL’AMBASCIATA D’ITALIA A WASHINGTON PER CELEBRARE LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE DONNE E DELLE RAGAZZE NELLA SCIENZA

(AGENPARL) - Roma, 14 Febbraio 2025

SPEED MENTORING ALL’AMBASCIATA D’ITALIA A WASHINGTON PER CELEBRARE LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE DONNE E DELLE RAGAZZE NELLA SCIENZA

L’Ambasciata d’Italia a Washington ha ospitato ieri “Meet Your Woman In Science”, evento di mentoring per celebrare la Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza promossa dalle Nazioni Unite.

“Quando, due anni fa, l’Ambasciata lanciò la settimana delle donne e delle ragazze nella scienza, il nostro obiettivo era quello di promuovere maggiore consapevolezza e svolgere un’azione di sensibilizzazione in merito a un accesso più equo delle donne nella scienza, riducendo le ancora forti disparità di genere esistenti in questo ambito”, ha commentato l’Ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, a margine dell’evento. “Oggi abbiamo riunito qui giovani donne, talenti emergenti nel panorama scientifico, per metterle in contatto con scienziate affermate che possono fare da mentori e guidare le nuove generazioni”.

Durante l’evento, le partecipanti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con scienziate di alto livello, italiane e americane, operanti negli Stati Uniti, ricevendo consigli e condividendo esperienze attraverso brevi sessioni di speed mentoring. Le mentors, provenienti da diversi settori scientifici, da quello medico a quello spaziale, alle tecnologie quantistiche, hanno rappresentato anche i diversi sbocchi di carriera che la scienza può offrire. Molte appartenenti al mondo accademico e della ricerca (George Washington University e Catholic University), alle agenzie federali (NASA e NOAA) e al settore privato.

Fra le scienziate presenti, si segnala in particolare Anna Grassellino, Direttrice del National Quantum Information Science SQMS Center del Fermilab di Chicago, a cui è stata consegnata dall’Ambasciatrice Zappia l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (OMRI), per il suo importante contributo alla ricerca scientifica e al progresso delle tecnologie quantistiche, anche a livello internazionale. Un’Ambasciatrice del genio italiano nel mondo e fonte d’ispirazione per tutte le ragazze che aspirano a una carriera nel mondo STEM.

L’iniziativa, che ha riscosso grande interesse tra le partecipanti, conferma l’impegno dell’Ambasciata a Washington nella promozione della diplomazia scientifica e della parità di genere. Essa si inserisce nel più ampio progetto “La Settimana delle donne nella scienza”, lanciato dall’Ambasciata nel 2023 con l’idea di creare, in collaborazione con le Ambasciate francese e tedesca e alcuni partner americani, una rassegna di eventi per celebrare la Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza. La terza edizione della Settimana si è conclusa proprio con l’evento “Meet Your Woman In Science” organizzato dall’Ambasciata d’Italia.

