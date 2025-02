CARABINIERI: Napoli, sequestrati oltre 80 chili di cocaina. 2 arresti, il valore potenziale dello stupefacente è di 10 milioni di Euro.

(AGENPARL) - Roma, 14 Febbraio 2025

NAPOLI: droga, sequestro record dei Carabinieri. Oltre 80 chili di cocaina, un potenziale affare da 10 milioni di euro. 2 in manette

Circonvallazione esterna di Napoli, ancora per qualche metro il quartiere è San Pietro a Patierno. Oltre c’è la provincia nord.

E’ notte e l’illuminazione scarseggia. Un assist per chi traffica, per chi vuole eludere controlli e attenzioni.

I carabinieri del nucleo investigativo di Napoli non si lasciano confondere dal buio.

Quel tir e quell’auto in sosta lungo la carreggiata sono sospetti.

Un uomo sta prelevando delle buste dal cassone, passandole ad un altro che le carica nel cofano di un’utilitaria.

In un attimo i militari circondano i veicoli, e con i fari illuminano a giorno la scena.

Gridano di non muovere un muscolo, di tenere le mani in vista.

I due uomini si immobilizzano, sono stati scoperti.

Stanno spostando una partita di droga, tanta droga.

Milioni di euro in cocaina pura, pronta per essere tagliata, quintuplicata nel volume e nel profitto.

81 chili e 740 grammi, un sequestro record nell’area di Napoli.

70 panetti di coca candida come la neve, sottratta al narcotraffico e posta sotto sigillo.

In manette un napoletano di 33 anni e un 47enne di origini romene.

Dovranno rispondere di spaccio di stupefacenti. Sono ora in carcere.

Un sequestro importante per i carabinieri di Napoli e un duro colpo per la criminalità organizzata. Droga che avrebbe fruttato nel mercato della vendita al dettaglio circa 10 milioni di euro.